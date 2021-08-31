Yargıtay’ın yeni hizmet binası yarın açılıyor! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan da katılacak





'PEK ÇOK PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Karaismailoğlu, başka bir taşkında herhangi hasara müsaade etmeyecek bir mühendislik yaklaşımı ile planlanan köprülerin inşaatlarının da sürdüğünü belirterek, "Bir yandan da ülkemizin dört bir köşesinde devam eden, bütünsel kalkınma hedeflerimizi destekleyecek, ülkemizi küresel lojistik güç haline dönüştürecek altyapı projelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi, Türkiye, artık bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştü. Bu gücü küresel ticarette de sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar Kuzey Marmara Otoyolu'nu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü'nü, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu, Marmaray'ı, İstanbul Havalimanı'nı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Filyos Limanı gibi pek çok projemizi hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.