Yargıtay'ın yeni hizmet binası yarın açılıyor! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan da katılacak
Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Ankara'da 6 blokta hizmet veren Yargıtay, yeni yerleşkeye geçmesiyle beraber 10 blokta hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yargıtay Kavşağı Projesini 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını belirterek, "Yargıtay Köprülü Kavşağımızı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile yarın Yargıtay binası ile birlikte hizmete açıyoruz" dedi.
Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Yargıtay'ın fiziki şartlarını iyileştirmek ve tüm birimlerin aynı yerleşke içinde toplanmasını sağlamak amacıyla 2018 yılında temeli atılan yeni yerleşkenin yapımı tamamlandı. Yerleşkenin inşasının tamamlanmasının ardından Yargıtay, 1 Eylül itibariyle yeni adli yıla yeni yerleşkesinde başlayacak.
86 YILDIR ANKARA'DA HİZMET VERİYOR
153 yıllık tarihinden Sivas ve Eskişehir'de hizmet veren Yargıtay, 86 yıl Ankara'da Bakanlıklar ve Balgat'ta 6 ayrı binada hizmet verdi. Yeni binaya taşınılmasıyla birlikte iş süreçlerinin hızlanması, zaman ve emek tasarrufunun sağlanması, verimlilik kontrolünün artırılması, birimler arasındaki koordinasyonun daha da iyileştirilmesi sağlanacak.
YENİ ADLİ YILLA BİRLİKTE YENİ BİNADA HİZMET VERECEK
Yargıtay'ın fiziki şartlarını iyileştirmek ve tüm birimlerin aynı yerleşke içinde toplanmasını sağlamak amacıyla 6 Mart 2018 tarihinde temeli atılan hizmet binasının yapımı tamamlandı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, göreve geldiği günden beri inşası tamamlanan ve açılış için gün sayan yeni yerleşkeyle ilgili çalışmaları hızlandırarak detaylarıyla bizzat ilgilendi. İnşası tamamlanan yerleşke, yeni adli yılın başlamasıyla 1 Eylül'de hizmet vermeye başlayacak.
10 BLOKTAN OLUŞUYOR
Toplam 422 bin metrekare kapalı alana sahip olan yerleşke içerisinde, Yargıtay Başkanlığı, Hukuk daireleri, Ceza daireleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ön büro ve poliklinik, yemekhane, sosyal tesisler ve kreş, akıllı ısıtma merkezi, atölye ve kapalı otopark olmak üzere 10 blok yer alıyor.
AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
İnşası tamamlanan ve yeni adli yıl için gün sayan yeni Yargıtayyerleşkesinin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Yeni adli yıl ve yeni kampüsün açılışı 1 Eylül günü yeni hizmet binasında yapılacak.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SON HAZIRLIKLARI İNCELEDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Yargıtay Kavşağı Projesinin son hazırlıklarını inceledi.
Bakan Karaismailoğlu'na, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, yaşanan doğal afetlere değinerek, "Tüm dünyada yaşanan doğal afetlere benzer afetlerle, bir süredir ülkemiz de mücadele ediyor. Türkiye'mizin güneyinde yangın, kuzeyinde ise sel afetleri yaşandı. Devletimizin tüm kurumlarında olduğu gibi bir seferberlik halinde bakanlığımız olarak da sorumluluk alanlarımız çerçevesinde atılması gereken her adımı seri şekilde attık. Milletimizin her zaman olduğu gibi bu anında da yanında, onlarla omuz omuza olduk. Milletimizin hayatını en kısa sürede normale dönüştürmek için tüm imkanlarla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Batı Karadeniz bölgemizdeki erişime kapanan yollarımızı kısa sürede açtık. Dereler, çaylar üzerindeki geçişi sağlayan köprülerin yıkılması ile adeta adaya dönen şehirlerimize ulaşımı geçici köprülerimizi inşa ederek sağladık. Kalıcı köprülerin inşa çalışmalarına da başladık" dedi.
'PEK ÇOK PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Bakan Karaismailoğlu, başka bir taşkında herhangi hasara müsaade etmeyecek bir mühendislik yaklaşımı ile planlanan köprülerin inşaatlarının da sürdüğünü belirterek, "Bir yandan da ülkemizin dört bir köşesinde devam eden, bütünsel kalkınma hedeflerimizi destekleyecek, ülkemizi küresel lojistik güç haline dönüştürecek altyapı projelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi, Türkiye, artık bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştü. Bu gücü küresel ticarette de sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar Kuzey Marmara Otoyolu'nu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü'nü, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu, Marmaray'ı, İstanbul Havalimanı'nı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Filyos Limanı gibi pek çok projemizi hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.
'4 AY GİBİ KISA SÜREDE TAMAMLADIK'
Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların ulaşım ve iletişim alanında hayatını kolaylaştıracak bölgesel projeleri de unutmadıklarını vurgulayarak, incelemelerde bulunduğu Ankara Yargıtay Kavşağı'na ilişkin şunları söyledi:
"Başkentimizde değeri gün geçtikçe artan İncek bölgemizdeki Şehit Savcı Mehmet Kiraz Bulvarı üzerinde yer alan Yargıtay Kavşağı Projesinin yapım çalışmalarını tamamladık. Bu yol güzergahı, günde 47 bin aracın geçiş yaptığı başkentimizin trafik yoğunluğu çok yüksek olan bölgelerinden birisidir. Yanı başındaki Anayasa Mahkemesi'ne ek olarak Yargıtay Kampüsü'nün de burada yapılmış olması, bu hattaki araç trafik yoğunluğunu daha da artıracaktır. Bu trafikten kaynaklanan yoğunluğu rahatlatmak amacıyla, tamamladığımız kavşak ile bu kesimdeki ulaşımın kesintisiz, emniyetli ve akıcı olmasını sağlayacağız. Bu yılın mart ayı sonunda ihalesini gerçekleştirdiğimiz projemiz 151 metresi kapalı kesit olmak üzere, toplam 500 metre uzunluğunda köprülü kavşak yaklaşım, bağlantı ve yan yollardan oluşmaktadır. Toplam proje uzunluğu 1,5 kilometre. Ayrıca, proje kapsamında oluşturduğumuz 10 bin metrekarelik peyzaj alanında, 50 bin mevsimlik çiçek, 19 bin çalı ve 4 bin 330 ağaç yer almakta. Yargıtay kavşağını 4 ay gibi kısa sürede tamamladık. Yargıtay Köprülü Kavşağımızı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile yarın Yargıtay binası ile birlikte hizmete açıyoruz."
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