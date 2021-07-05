Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye 710 milyar dolardan fazlasını alabilmek için...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılarak, Kanal İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de tamamlanan ve devam eden ulaştırma ve altyapı projelerine ilişkin bilgileri gençlerle paylaştı.

Ulaşım ve haberleşme alanlarında çağın gerekliliği olan mobilitenin, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı stratejiyle çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, gençlere 2003'ten bu yana gerçekleştirilen projeler ve kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirmede bulundu.