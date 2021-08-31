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Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nin yarısı tamamlandı! 2.5 saat azalacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nin yarısı tamamlandı! 2.5 saat azalacak

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmalarından % 47'si tamamlandı. Proje modern İpekyolu üzerinde yer alması sebebiyle stratejik bir önemi var. Kırklareli Valisi Osman Bilgin "Bu ulaşım hinterlandıyla birlikte yeni modern Demir İpek Yolu'nun da ana güzergahı olacak." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını temin edecek "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası devam eden Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların %47'si bitti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün inşa edileceği proje çerçevesinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü dile getirdi.

Çalışmalarda yarıya yaklaşıldığını dile getiren Bilgin, 530 milyon avroluk projenin 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlandığını anımsattı.

2023'TE TAMAMLANACAK

Rayların döşeneceği yola yönelik çalışmalarda ilerlemenin yüzde 98'e ulaştığını bildiren Bilgin, "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı. Şu anda ilimiz sınırları içerisinde 18 kilometrelik ray döşendi. Projenin 31 Aralık 2023'te tamamlanmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"DEMİR İPEK YOLU'NUN DA ANA GÜZERGAHI OLACAK"

Projenin Türkiye açışından çok önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Eski İpek Yolu'nu ortaya koyacak olursak Türkiye, zaten çok önemli ve stratejik bir ülke. Her zaman göz önünde olan bir ülke. Bu ulaşım hinterlandıyla birlikte yeni modern Demir İpek Yolu'nun da ana güzergahı olacak. İlimiz, lojistik alanda hem İstanbul Havalimanı'na yakınlığı hem Bulgaristan Burgaz Limanı'na yakınlığı hem Bulgaristan'daki 3 kapı ve Edirne'de 2 kapıya yakınlığıyla birlikte demir yolu kapısıyla da hem konvansiyonel hem de hızlı tren açısından çok imkanı yüksek bir il olacak. Ülkemizin, halkımızın kalkınmasında çok önemli bir proje."

8 SAATTEN 3.5 SAATE DÜŞECEK

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

Sözleşmesi 530 milyon avroya imzalanan projenin 275 milyon avrosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak.

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