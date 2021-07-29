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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimleri süresi uzatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimleri süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı son dakika açıklamasında; "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz." dedi. Bakan Elvan, "Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı son dakika açıklamasında; "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.

Bakan Elvan, "Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." mesajını verdi.

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