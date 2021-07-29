Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan duyurdu! KDV oran indirimlerinin süresi uzatıldı

Hükümetten esnafa güzel haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz." dedi.

Bakan Elvan, "Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." temennisinde bulundu.