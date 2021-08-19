Koronavirüs etkinlik turizmini durduramadı! Etkinlik turizmi ekonomisi canlanıyor
Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını ekonomik sıkıntıları peşinden getirdi. Birçok ülke krizin eşiğinden dönerken turizm sektörünün yeniden hareketlilik kazanmasıyla ekonomik toparlanmalar gerçekleşti. Pandeminin en az etki gösterdiği alanlardan biri de etkinlik turizmi oldu. Etkinlik turizmi ve ekonomisi pandemiye rağmen yeniden canlanıyor.
Küresel salgın Kovid-19 pandemisi nedeniyle turizm sektöründe en büyük darbeyi etkinlik turizmi (MICE) yedi. Pandeminin başladığı Mart 2020'den itibaren fuarlar, kongreler, etkinlikler ve toplantılar bıçak gibi kesildi. Uzun bir dönem zor bir süreçten geçen sektörde aşılanmaların hızlanmasıyla birlikte yeniden hareketlenme başladı. Uluslararası kongrelerde henüz bir hareket görülmese de şirketler toplantı, bayi buluşmaları ve etkinliklerine start verdi.
Hem havaların güzel olması hem de otellerin geniş alanlar sunması nedeniyle bu tür buluşmaların öncelikli adresi Antalya oldu. Yüzlerce şirket eylül-ekim ayları için Antalya'daki otellerden bayi toplantıları, etkinlik ve şirket eğitimler için rezervasyon yaptı. Turzimciler, bu etkinliklerin Antalya'daki otellerin eylülekim ayı doluluklarına yüzde 10 katkı sağladığını söyledi.
FUARLAR DA BAŞLADI
Geçen yıl ardı ardına iptal edilen fuarlarda ise bu yıl yeniden düğmeye basıldı. 3-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) ve halen devam eden Savunma Sanayi Fuarı İDEF, zor bir dönemden geçen İstanbul otellerine kısa süreli de olsa nefes aldırıyor.
TOBB takvimine göre 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında MATEF Avrasya Fuarı, 8-11 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri, Yan Sanayi ve Aksesuarları Fuarı, 12-14 Ekim'de Dünya Kargo Sempozyumu, 27-30 Ekim'de İstanbul Hırdavat Fuarı, 10-12 Kasım'da ise İstanbul Oils&Gas Fuarı düzenlenecek. Fuar döneminde fuar alanlarına yakın otellerin yüzde 100 dolduğunu belirten turizmciler, bu etkinliklerin yapıldığı tarihlerde İstanbul genelindeki otellerin doluluğuna ise yüzde 10'luk katkı sağladığını vurguluyor.
7-8 BİN ETKİNLİK OLACAK
I-MICE Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, uzun bir aradan sonra sektörde hareketliliğin başladığını belirterek, "Sektörde pandemi öncesinde yılda ortalama 70-80 bin etkinlik düzenlenirdi. Pandemiyle sayı sıfıra indi. Bu yıl ise aşılanmanın etkisiyle yeninden canlılık başladı. Eylül-ekim ayları için talep alıyoruz. Bu yıl 2019'un yüzde 10'unu yakalayarak 7-8 bin etkinlik yapacağımızı öngörüyoruz" dedi.
ETKİNLİKTE ANTALYA ÖNE ÇIKTI
NİRVANA Hotels CEO'su Korhan Alşan, Antalya'da eylül-ekim aylarının hareketli geçtiğini belirterek, "Bu dönemde turist hareketinin yanı sıra etkinlik turizminin de etkisini görüyoruz. Pandemi nedeniyle uzunca bir süre ertelenen bayi toplantıları, kurum içi eğitim programları yeniden hareketlendi. Eylül-ekim dönemi için gelen etkinlik turizmi taleplerinde 2019 yılına göre yüzde 10'luk bir artış gözlemliyoruz" dedi.
Etkinlik turizmi için pandemiyle birlikte Antalya'nın öne çıktığını anlatan Alşan, "Antalya'da büyük oteller ve geniş alanların olması avantaj sağladı. Sosyal mesafeler korunarak büyük organizasyonlar yapılabiliyor. Ayrıca havaların güzel gitmesi de şirketlerin organizasyonlarını Antalya'ya yönlendiriyor" diye konuştu.
BELİRSİZLİK EN BÜYÜK SORUN
Koronavirüs pandemisi döneminde en büyük sıkıntılardan birinin belirsizlik olduğunu belirten Kurt, "Sağlık Bakanımız yeni dönemde aşılanmalarla kapanma olmayacağını belirtti. Ancak hâlâ bazı şirketler huzursuz. Son anda bir kapanma gelmesinden endişe ediyorlar. Bu da planlamalarımızı çok olumsuz etkiliyor. O nedenle en yüksek perdeden bundan sonraki dönemde bir kapanma olmayacağı yönünde bir açıklama bekliyoruz. Böylece tedirginlik ve belirsizlikler ortadan kalkar" diye konuştu.
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