Koronavirüs etkinlik turizmini durduramadı! Etkinlik turizmi ekonomisi canlanıyor

BELİRSİZLİK EN BÜYÜK SORUN

Koronavirüs pandemisi döneminde en büyük sıkıntılardan birinin belirsizlik olduğunu belirten Kurt, "Sağlık Bakanımız yeni dönemde aşılanmalarla kapanma olmayacağını belirtti. Ancak hâlâ bazı şirketler huzursuz. Son anda bir kapanma gelmesinden endişe ediyorlar. Bu da planlamalarımızı çok olumsuz etkiliyor. O nedenle en yüksek perdeden bundan sonraki dönemde bir kapanma olmayacağı yönünde bir açıklama bekliyoruz. Böylece tedirginlik ve belirsizlikler ortadan kalkar" diye konuştu.