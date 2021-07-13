Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan açıkladı: Yıl sonu ekonomide yüzde 7 büyüme bekleniyor

POLİTİKALARDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen cari işlemler tarafında umut verici gelişmeler olduğuna da işaret eden Elvan, güçlü ihracat performansı, azalan altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki ılımlı toparlanmanın bu olumlu görünümün ana itici unsuru olduğunu belirtti.

Elvan, ekonomi politikalarının yönünün sağlam olduğunu ve Türkiye'nin Ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.