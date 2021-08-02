Emekli ve memurun 91 talebi masada! Maaşa zam, aile yardımı ve ek ödeme...





Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.



Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesi hazırladıklarını söyledi. 3 haftalık süreçte hem 2022 ve 2023'e ilişkin zam oranları hem sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.