Emekli ve memurun 91 talebi masada! Maaşa zam, aile yardımı ve ek ödeme...
Emekli ve memurun 91 talebi masaya yatırılıyor. 6.4 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. Konfederasyonlar 91 taleple masaya oturuyor. Peki emeklilerin beklentisi ne? Memurlar ne istiyor? Konfederasyonların zam teklifi ne yönde? İşte emeklilerin ve memurların konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
Yaklaşık 4.2 milyon kamu görevlisi ve 2.2 milyon memur emeklisi için toplu sözleşme maratonu başlıyor.
İlk görüşme bugün Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ayın üçüncü haftasında sona erecek.
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesi hazırladıklarını söyledi. 3 haftalık süreçte hem 2022 ve 2023'e ilişkin zam oranları hem sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.
Anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşan Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.
EMEKLİLER NE BEKLİYOR?
- Aile yardımı artırılsın, memur emeklileri de yararlansın.
- Emekli ikramiyesi hesaplaması değişsin. Tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için de ikramiye ödensin.
- Ek ödeme tutarları 3 kat artırımlı ödensin.
- Kamu eğitim ve dinlenme tesisleri yüzde 50 indirimli hizmet versin.
- Toplu taşıma araçları ücretsiz olsun.
- Yaş koşulu dışında yaşlılık aylığı şartlarını sağlayanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler genel sağlık sigortasından yararlandırılsın.
- Emeklilik öncesinde üyesi olunan sendikayla üyelik ilişkisi sürdürülebilsin.
- Son görev yaptıkları kurumlar emeklilere tanıtıcı kimlik versin.
- Emekli ikramiyesinin kapsamı genişletilsin.
MEMURLAR NE İSTİYOR?
- Kıdem aylığında sınırlama kalksın, gösterge rakamı artsın.
- Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilsin.
- Vekil ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, fahri ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilsin.
- Gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödensin. Vergi, geliri düşürmesin.
- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak yapılsın.
- Bayram ikramiyesi memurlara da verilsin.
- Derece yükselmesinde sınırlama sona ersin.
Kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilsin.
- Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılsın.
- Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri yükseltilsin.
- Kreş ödeneği uygulaması başlatılsın.
- 2022 için 500, 2023 için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilsin.
KONFEDERASYONLARIN ZAM TEKLİFİ
- 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam
- Yüzde 6 refah payı
- 600 lira seyyanen zam
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