Bakan Varank: ''Toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklardır''

KOSGEB'DEN 153 MİLYON LİRA DESTEK

İnşaat sektörüne değinen Bakan Varank, "İnşaat kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörü ile üretim yapan büyük ve önemli bir sektör. Türkiye ekonomisin büyüme performansına yaptığı katkı dikkate alındığında, lokomotif sektörlerden bir tanesi. Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 9'u bu alanda istihdam ediliyor. 2020 yılı rakamlarına göre, inşaat sektörü cirosu 627 milyar lira ile tüm sektörlerin yüzde 7'sini temsil ediyor. Ülkemiz inşaat malzemelerinde iç talebi karşılamanın yanı sıra uluslararası piyasalarda da başarı ile rekabet ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak inşaat malzemeleri sektörünün dünyadaki pozisyonunu geliştirmesi adına firmalarımıza önemli destekler sağlıyoruz. Bugüne kadar KOSGEB, bu alanda üretim yapan 12 bin 280 işletmeye 153 milyon lira destek verdi. Kalkınma ajansları aracılığıyla 574 projeye 875 milyon lira kaynak aktardık. Yine TÜBİTAK aracılığıyla son 19 yılda sektörün yürüttüğü Ar-Ge projelerine 331 milyon lira destek sağladık. Bütün bu destekler, bir taraftan firmalarımızda Ar-Ge kültürünü pekiştirirken, diğer taraftan da rekabetçi kalabilmelerinin teminatı oluyor" ifadelerini kullandı.