Barış Özdemir: Dünyadan sonra, Türkiye’nin yeni enerjisi Max Fly olacak

40 ülkede var olan enerji içeceği Max Fly, artık Türkiye'de. Marka'nın Türkiye'deki medya ve pr işlerini yürüten şirketin kurucusu Barış Özdemir, "Max Fly'la anlaşma sağladığımızda, markanın kalitesine çok inandık. Dış görünümü, içeriği, lezzeti ve muhteşem hazırlanmış bir Ar-Ge çalışması olan ürünle, Türkiye pazarına girdik. Bu yüzden şanslıydık çünkü ürünün güvenirliği ve kalitesi bizim için çok önemliydi. Bu süre zarfında bir çok yerde eventler gerçekleştirdik. Nişantaşı -Bebek gibi yerlerde "Max Fly Summer Events" adı altında yaptığımız organizasyonlarla tüketiciyle birebir buluşuyoruz, aldığımız sonuçlar ile muhteşem dönüşler sağladık. Türkiye'nin bir çok ilini enerjimiz ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 7 Ağustos tarihinde, markanın event ve lansmanı için ,Antalya'da Lara'nın en büyük ve kaliteli beachlerinden Fosforlu Beach'de bir çok tanınan simanın katılacağı bir etkinliğe imza atmayı planlıyoruz. Sonrasında, İstanbul'un en iyi restorant gruplarından biri olan Mayson by zero ile bir anlaşma sağladık. Antalya bölgesinde a plus oteller ve mekanlarla anlaşmalarımızın çoğu tamamlandı." diye sözlerine devam etti.



Ayrıca Barış Özdemir son olarak, "Markanın kurucuları Halıtlar Grup. Türkiye'de ihracat alanında önemli şirketlerden birisi. Bir türk markası Max Fly'ın tam 40 ülkede, ilk onda olması onur verici. Ve artık Türkiye pazarındayız. Enerji içeceği sektöründe tek marka döneminin sona ereceği ve kaliteli, sağlıklı olan ürünün kazanacağına inanıyoruz. Ayrıca dünya'da bir ilk olan Max App'i geliştirdik. Bu sayede hem tüketiciyle hemde kurumsal satış yaptığımız yerlerlere saniyede sipariş verme kolaylığı sağlamaktayız. Geliştirdiğimiz sistemle hem bireysel hemde toptan sipariş verilebilecek olması da, ayrı bir hizmet kalitesi arttıracağını düşünüyorum." dedi.