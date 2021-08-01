Emekli olmak isteyene müjde... Daha sonra maaştan kesilecek. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile kredi anlaşması yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile üç kamu bankası arasında Yapılandırma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'Kredi İş Birliği Protokolü' imzalandı. Kredi fırsatından yararlanacak vatandaşlara aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneği sunuluyor. Anlaşmanın detaylarını sizler için haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler haberimizde...