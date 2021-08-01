HaberlerGaleriEmekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...
Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...
Emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen ancak nakit ihtiyacı olanlar için fırsat doğdu. Prim borçlarını yapılandırma yasasından faydalanarak ödemek isteyenlere kredi müjdesi geldi. Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunulan fırsatın detaylarını haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...