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Haberler Galeri Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...

Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...

Emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen ancak nakit ihtiyacı olanlar için fırsat doğdu. Prim borçlarını yapılandırma yasasından faydalanarak ödemek isteyenlere kredi müjdesi geldi. Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunulan fırsatın detaylarını haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 17:00
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Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...

Emekli olmak isteyene müjde... Daha sonra maaştan kesilecek. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile kredi anlaşması yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile üç kamu bankası arasında Yapılandırma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'Kredi İş Birliği Protokolü' imzalandı. Kredi fırsatından yararlanacak vatandaşlara aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneği sunuluyor. Anlaşmanın detaylarını sizler için haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...

EMEKLİ OLMAK İÇİN KREDİ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

Yapılandırma yasasından yararlanarak prim borcunu ödemek isteyenlere bankalardan büyük kolaylık geldi.

9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile yeni bir yapılandırma imkanı getirilmişti.

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Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...

Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulmasına karar verilmişti.

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Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...

Yapılan anlaşma ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emeklilik prim borcunu ödemek isteyenlere kredi vererek, emekli olmalarını sağlayacak. Borç ise 13 gün sonra bağlanacak olan emeklilik maaşından kesilecek.

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Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...

AYLIK FAİZ ORANI 1.55

Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankalara müracaat edebilecekler. Geri ödeme ise emekli maaşıyla olacak.

Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.