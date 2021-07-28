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Rakam netleşiyor! Emekliye aile yardımında flaş gelişme: 1.078 TL'yi bulacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Rakam netleşiyor! Emekliye aile yardımında flaş gelişme: 1.078 TL'yi bulacak

Emekliyi yakından ilgilendiren haber... Toplu sözleşmede memurların aile yardımına zam ve kapsamının genişletilmesi gündemde. Konfederasyonlar ödemenin eş için 719, çocuk için de yaşa bakılmaksızın 179 liraya çıkarılmasını, emeklilere de verilmesini bekliyor. Bu talep hayata geçerse eş yardımı 408,68 liradan 719,19 liraya, çocuk yardımı da 44,94-89,90 liradan 179,80 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 2 çocuğu olan memur çocuğun yaşına göre 498,58 ya da 588,48 lira alırken, bu tutar bin 78 liraya yükselecek. İşte detaylar...

Memurların her ay maaşlarıyla birlikte aldığı aile yardımının hem artırılması hem de kapsamının genişletilmesi gündemde.

Memur konfederasyonları, bu yöndeki taleplerini önümüzdeki hafta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin gündemine taşıdı.

TUTAR KATLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan teklif listesine göre Memur-Sen; çalışmayan eş için belirlenen aile yardımı gösterge rakamının '2.273'ten '4.000'e, çocuk için belirlenmiş olan halen 6 yaş altında '500', üstünde '250' olan gösterge rakamının da yaş ayrımı yapılmaksızın '1.000'e çıkarılmasını talep ediyor.

Bu talep hayata geçerse eş yardımı 408,68 liradan 719,19 liraya, çocuk yardımı da 44,94-89,90 liradan 179,80 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 2 çocuğu olan memur çocuğun yaşına göre 498,58 ya da 588,48 lira alırken, bu tutar bin 78 liraya yükselecek.

KAPSAM BÜYÜYOR
Memur-Sen ayrıca, aile yardımından emekliler ile kurumların yurt dışı teşkilatlarına ait pozisyonlarda 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk uyruklu personelin de yararlandırılmasını talep ediyor.

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 5'inci maddesi (tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar) kapsamında sigortalı olan eşler ile ek 9'uncu maddesi (ev işlerinde çalışanlar) kapsamında sigortalı olan eşler için de elde ettikleri aylık gelir tutarına bakılmaksızın aile yardımı ödeneği ödenmesi isteniyor.

SSK'LILAR DA İSTİYOR
Aile yardımı sadece memur emeklileri için değil, diğer emekliler için de talep ediliyor.

Türkiye Emekliler Derneği de bu yöndeki beklentilerini her fırsatta gündeme taşıyor.

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