Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? 600 TL seyyanen zam!
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme talepleri belli oldu. 91 maddelik talep listesi olduğunu belirten Memur-Sen Başkanı Yalçın, ‘600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 artış istiyoruz’ dedi. İşte emekli ve memurların konuya ilişkin merak ettiği bütün ayrıntılar...
4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve yaklaşık 2 milyon memur emeklisi için toplu sözleşme maratonu başlıyor. 2 Ağustos'ta yapılacak ilk oturumdan önce memur konfederasyonları taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.
ORTAK HAZIRLIK
Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin maaş ve aylıklarının 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme'den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz" dedi.
91 MADDELİK LİSTE
Hükümetten ilk teklifi, 2 Ağustos'taki birinci toplantıda beklediklerini kaydeden Yalçın, "Zaman ve enerji kaybına mahal vermemek adına kamu işvereninden en geç 2 Ağustos'taki ilk oturumda masaya teklif sunmasını istiyor ve bekliyoruz" diye konuştu. Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesi hazırladıklarını söyledi. Memur-Sen'in teklifleri bir kitapçık olarak yayımlandı.
3 AŞAMALI ZAM
- 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam
- Ayrıca yüzde 6 refah payı
- 600 lira seyyanen zam
EMEKLİLER İÇİN TALEPLER
- Toplu sözleşmedeki maaş ve ücret artışına ilişkin hükümler, kamu görevlisi emeklilerine de uygulansın.
- Kamu görevlisi emeklileri ile bunların dul veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamu tarafından işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.
- Kamu görevlisi emeklileri, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendikayla üyelik ilişkisini sürdürebilsin.
- Kamu görevlisi emeklileri, toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalansın.
- Emeklilik için şartları tamamlayıp yaş bekleyenler genel sağlık sigortasından yararlandırılsın.
- Emekli olan kamu görevlilerine, son görev yaptıkları kurumlarınca tanıtıcı kimlik verilsin.
- Emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için de ikramiye hesaplaması yapılsın.
MEMURLAR İÇİN TALEPLER
- Kıdem aylığında sınırlama kalksın, gösterge rakamı artsın.
- Tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlandırılsın.
- Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilsin, kamuda sözleşmeli istihdama son verilsin.
- Vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilsin.
- Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilsin.
- Gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödensin. Vergi, geliri düşürmesin.
- Derece yükselmesinde sınırlama sona ersin. Kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilsin.
- Doğum, ölüm, evlenme yardımı, giyecek ödenekleri artırılsın.
- Kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılsın.
- 2022 yılı için 500, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilsin.
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