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Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? 600 TL seyyanen zam!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.07.2021
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Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? 600 TL seyyanen zam!

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme talepleri belli oldu. 91 maddelik talep listesi olduğunu belirten Memur-Sen Başkanı Yalçın, ‘600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 artış istiyoruz’ dedi. İşte emekli ve memurların konuya ilişkin merak ettiği bütün ayrıntılar...

4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve yaklaşık 2 milyon memur emeklisi için toplu sözleşme maratonu başlıyor. 2 Ağustos'ta yapılacak ilk oturumdan önce memur konfederasyonları taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.



ORTAK HAZIRLIK
Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin maaş ve aylıklarının 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme'den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz" dedi.



91 MADDELİK LİSTE
Hükümetten ilk teklifi, 2 Ağustos'taki birinci toplantıda beklediklerini kaydeden Yalçın, "Zaman ve enerji kaybına mahal vermemek adına kamu işvereninden en geç 2 Ağustos'taki ilk oturumda masaya teklif sunmasını istiyor ve bekliyoruz" diye konuştu. Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesi hazırladıklarını söyledi. Memur-Sen'in teklifleri bir kitapçık olarak yayımlandı.



3 AŞAMALI ZAM

- 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam

- Ayrıca yüzde 6 refah payı

- 600 lira seyyanen zam




EMEKLİLER İÇİN TALEPLER

- Toplu sözleşmedeki maaş ve ücret artışına ilişkin hükümler, kamu görevlisi emeklilerine de uygulansın.
- Kamu görevlisi emeklileri ile bunların dul veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamu tarafından işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.
- Kamu görevlisi emeklileri, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendikayla üyelik ilişkisini sürdürebilsin.

- Kamu görevlisi emeklileri, toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalansın.
- Emeklilik için şartları tamamlayıp yaş bekleyenler genel sağlık sigortasından yararlandırılsın.
- Emekli olan kamu görevlilerine, son görev yaptıkları kurumlarınca tanıtıcı kimlik verilsin.
- Emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için de ikramiye hesaplaması yapılsın.




MEMURLAR İÇİN TALEPLER
- Kıdem aylığında sınırlama kalksın, gösterge rakamı artsın.

- Tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlandırılsın.
- Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilsin, kamuda sözleşmeli istihdama son verilsin.
- Vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilsin.

- Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilsin.
- Gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödensin. Vergi, geliri düşürmesin.
- Derece yükselmesinde sınırlama sona ersin. Kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilsin.

- Doğum, ölüm, evlenme yardımı, giyecek ödenekleri artırılsın.
- Kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılsın.
- 2022 yılı için 500, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilsin.

Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor... VE SON DAKİKA BELLİ OLDU! EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR...

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