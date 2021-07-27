Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? 600 TL seyyanen zam!





ORTAK HAZIRLIK

Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin maaş ve aylıklarının 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme'den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz" dedi.