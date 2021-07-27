Türkiye'den turizm rekoru! 2019 yüzde 35'le geçildi

"HER YER DOLDU"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Genel olarak bayram beklendiği gibi geçti, her yer doldu. Çok aşırı yoğunluk yaşandı. İnsanlar uzun dönemdir tatil yapmadı ve tatile özlem vardı. Sezonla, bayram ve temmuz ayı birleşince bütün bölgelerde beklediğimiz gibi bir yoğunluk gerçekleşti. Ağustos sonuna, okullar açılana kadar da rutin yaz yoğunluğu devam edecek gibi görünüyor. Yerli kapasitemizde bir sıkıntı yok. Otellerin yerli kapasiteleri dolu ve 2019 rakamlarıyla paralel devam ediyor" dedi.

"İÇ PAZAR EN İYİ YIL OLAN 2019'U GEÇTİ"

Bayramda iç pazardaki yoğunluğun sevindirici olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da Türkiye'nin hemen her bölgesinde ciddi seyahat hareketliliği yaşandığını açıkladı. Pandemi nedeniyle uzun süredir evde kalan ve geçen yıl da tatil yapamayanların bu sene hem tatil bölgeleri hem de aile ziyareti seyahatlerinin arttığını belirten Çorabatır, "Özellikle kıyı bölgelerimizde, yerli ve yabancı misafirlerle önemli düzeyde doluluk yaşandı. Mersin'den Çanakkale'ye kadar Akdeniz ve Ege sahillerimiz beklenenin üzerinde rağbet gördü. Kapadokya, Pamukkale gibi iç bölgelerimizde de doluluk söz konusu oldu. Bu yıl, turizmde en iyi yılımız olan 2019'un üzerine çıkıldı" dedi.