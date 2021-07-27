Merkez Bankası toplantısı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED açıklaması...
Merkez Bankası toplantısı ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Faiz oranları için ağustos ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı bekleniyor. Temmuz ayı toplantısından çıkan kararla faiz oranlarının sabit tutulması kararlaştırılmıştı. İşte, Merkez Bankası toplantısı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED açıklaması...
Merkez Bankası toplantısı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası toplantısı için geri sayım başladı. Son toplantıda vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulması gündeme getirilmişti. Ağustos ayı Para Politikası toplantısından çıkacak faiz kararı bekleniyor. İşte, Merkez Bankası toplantısı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS 2021 FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu takviminde yer alan bilgilere göre Ağustos ayı PPK toplantısı 12 Ağustos 2021 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrasında saat 14:00'te MB'nin Ağustos ayına ilişkin faiz kararı duyurulacak.
2021 FAİZ KARARLARI NELER OLDU?
2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti.
Mayıs ayında da yine faizler yüzde 19'da sabit bırakılmıştı. Haziran ayında da açıklanan kararda faizlerin yüzde 19'da sabit kalacağı duyurulmuştu. Son olarak Temmuz'daki toplantıda da karar değişmedi ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.
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