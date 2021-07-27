Merkez Bankası toplantısı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED açıklaması...

Mayıs ayında da yine faizler yüzde 19'da sabit bırakılmıştı. Haziran ayında da açıklanan kararda faizlerin yüzde 19'da sabit kalacağı duyurulmuştu. Son olarak Temmuz'daki toplantıda da karar değişmedi ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.