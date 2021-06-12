81 il güneş gibi parlayacak! Türkiye'nin yerli ve milli projesi dünyada bir ilk olacak

Türkiye enerjide dışa bağımlılığı bitirecek, yerli ve milli hamlelerle bu alanda bir üst lige çıktı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında başı çeken Güneş Enerjisi Santrali projesini hayata geçiren Kalyon Holding, Türkiye'deki öncü kuruluş oldu. Ar-Ge dahil olmak üzere güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek bir çatı altında toplayan holding, Konya-Karapınar'da üretime başladı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde, Türkiye için devrim niteliğinde olan bu projenin ayrıntılarını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 12.06.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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