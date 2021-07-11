Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Boğazdan 13 kat daha güvenli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Ortak Akıl Çalıştayı'na katıldı. Şurada, Kanal İstanbul projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "1930'lu yıllarda İstanbul Boğazı'ndan 3 bin gemi geçerken, bugün yılda yaklaşık 43 bin gemi geçiyor. Son 50 yılda Türk boğazlarında 500'den fazla gemi kazası meydana geldi" dedi.

İstanbul Boğazı'nda gemilerin 80 dereceye varan çok kritik 12 rota değişim manevrası yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları anlattı: "Bu durum gemilerin çarpma ve karaya oturma risklerini artırıyor. Geçmişte ana kaza türlerinin yüzde 54'ü çarpışma, yüzde 40'ı ise karaya oturma şeklinde yaşandı. Hatalı manevralar ise yüzde 64'lük oranla kaza nedenlerinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Öte yandan çatışma senaryoları açısından Kanal İstanbul, en zor kısımlarda dahi boğazdan 13 kat daha güvenli."

Kanal İstanbul'un boğazın transit gemi geçiş trafiğinin azaltmasında da önemli olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray'ı ve büyüyen endüstrisiyle, Avrasya'nın ekonomi, finans, ticaret merkezi olacak. İstanbul'un kuzeyi ise Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, ticari limanlar, Kuzey Marmara Otoyolu dahası demiryolu bağlantıları ve lojistik üsleriyle birlikte dünyanın en önemli lojistik merkezi hâline dönüşecek" diye konuştu.

5-6 YILDA BİTECEK

Kanal İstanbul'un teknik altyapısına da değinen Bakan Karaismailoğlu, projenin 5-6 yılda tamamlanacağını belirterek, "Kanal'ın uzunluğu 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20.75 metre olacak" dedi.