Türkiye başarı hikayesi yazıyor! 19 ülkeye ihracatta rekor seviye

Haziran ayında ihracatta tarihi bir başarıya imza atan Türkiye, ülkeler bazında da 19 ülkede rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'nin haziran ayı ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 46.9 artarak 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin aylık ihracatta rekora imza attığı ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Kanada, Çekya, Avusturya, Sırbistan, Meksika, Kırgızistan, Senegal, Kolombiya, Kosova, Cibuti, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, Paraguay oldu. Almanya ayrıca haziran ayında Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği tüm ülkeler arasında liderliğini korudu. ABD ihracat gerçekleştirilen tüm ülkeler arasında haziran ayında en fazla dış satım yapılan üçüncü, İtalya dördüncü ülke oldu. ABD, Almanya, İtalya ayrıca Türkiye'nin dış satım yaptığı tüm ülkeler arasında değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülkeler oldu. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine 468 milyon dolar artış kaydetti.

ÇELİK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığı 19 ülkenin 7 tanesine en fazla çelik sektörü dış satım gerçekleştirdi. Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Kanada, Kolombiya, Paraguay, Romanya ve Senegal'e en fazla ihracatı çelik sektörü yaptı. ABD, Bulgaristan, Hollanda, Kosova ve Sırbistan'a dış satımda kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ön plana çıktı. Almanya, İtalya ve Meksika'ya otomotiv sektörü, Avusturya'ya demir ve demir dışı metaller, Cibuti'ye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, Çekya'ya hazır giyim ve konfeksiyon, Kırgızistan'a mücevher sektörü en fazla ihracatı yaptı.

MERKEZ İSTANBUL

Türkiye'nin, haziranda gerçekleştirdiği dış satımda rekor kırdığı 19 ülkeye en fazla ihracatı İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. ABD, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Fildişi Sahili, Hollanda, İtalya, Kanada, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Meksika, Paraguay, Romanya, Senegal ve Sırbistan'a en fazla dış satım İstanbul'dan yapıldı.