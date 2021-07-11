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İkramiye için geri sayım başladı: Emekliye 2.200 TL!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.07.2021
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İkramiye için geri sayım başladı: Emekliye 2.200 TL!

Emekli, bayram ikramiyesi için geri sayıma geçti. İkinci ikramiyeyle birlikte toplam ödeme 2.200 lirayı bulacak. Peki, emekli ikramiyesini kimler alabilir? İkramiye ödemesinde kesinti olur mu? Yeni emekliler de ikramiyeden faydalanabilir mi? İşte bayram ikramiyesiyle ilgili bütün ayrıntılar...

Bu yılın ikinci bayram ikramiyesi için düğmeye basıldı.



13-16 Temmuz tarihleri arasında tüm emekliler ve hak sahipleri ikramiyelerini banka hesaplarında görecek. İkinci ikramiye ile toplam ödeme 2.200 TL'yi bulacak.



KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.



NE KADAR ÖDENECEK?
Emekliler 1.100'er lira alacak.

Dul ve yetimlere ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.



2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.



NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK'lılar 13-14, Bağ- Kur'lular 16 Temmuz'da, memur emeklilerine ise 15 Temmuz'da ikramiye alacaklar.

YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?
İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu.

Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.



Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.

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