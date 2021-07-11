İkramiye için geri sayım başladı: Emekliye 2.200 TL!
Emekli, bayram ikramiyesi için geri sayıma geçti. İkinci ikramiyeyle birlikte toplam ödeme 2.200 lirayı bulacak. Peki, emekli ikramiyesini kimler alabilir? İkramiye ödemesinde kesinti olur mu? Yeni emekliler de ikramiyeden faydalanabilir mi? İşte bayram ikramiyesiyle ilgili bütün ayrıntılar...
Bu yılın ikinci bayram ikramiyesi için düğmeye basıldı.
KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK'lılar 13-14, Bağ- Kur'lular 16 Temmuz'da, memur emeklilerine ise 15 Temmuz'da ikramiye alacaklar.
YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?
İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu.
Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.
Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.
Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.
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