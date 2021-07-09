Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere destek müjdesini açıkladı





Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, üreticilere yapılacak yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başladıklarını belirterek, "Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18 bin 787 üreticimize 57 milyon 892 bin 611 TL,