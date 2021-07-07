KOBİ'lere destek kredisi 2021 | Milyonlarca esnafa faizsiz destek sağlanacak!
KOSGEB'den KOBİ'lere faizsiz destek kredisi | Koronavirüs pandemisi ekonominin dinamiklerini oldukça sarstı. Türkiye pandemi döneminin getirdiği zorlu ekonomik şartları hızla geride bırakıyor. KOBİ'lere olan destek programında başvuru için son 3 güne girildi. Mikro ölçekli işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar faizsiz destek sağlanacak.
Hükümet, pandemiden etkilenen küçük işletmelere ve teknoloji tabanlı girişimlere desteğini artırarak sürdürüyor.
KOSGEB'in Hızlı Destek Programı'nın ikinci etabı için son 3 güne girildi. Destek için başvurular 9 Temmuz'da sona erecek. Mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektöründeki yenilikçi genç işletmelere 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' kapsamında sermaye desteği sağlanacak.
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Ödemeler 3 taksitte yapılacak. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan işletmenin aktif olduğu ve istihdamını Mart 2020'deki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecek. İşletmelere verilecek geri ödemeli desteğin üst limiti; mikro işletmeler için aylık 10 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam azami 30 bin, küçük işletmeler için de aylık 25 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam azami 75 bin lira olarak belirlendi. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak. Yenilikçi genç işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek. Desteğin geri ödeme süreci, 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak. Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, e-Devlet üzerinden çevrim içi başvuruda bulunabilecek.
GERİ ÖDEME 2024'TE
-MİKRO işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere de yine 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak.
-İŞLETMELER, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak.
-DESTEĞİN geri ödemesi 2024'te başlayacak.
-GERİ ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.
-İŞLETMELER e-Devlet üzerinden çevrim içi başvuruda bulunabilecek.
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