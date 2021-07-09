30 milyarlık düğün ekonomisi: 800 bin çift bu yıl yuva kuracak
Koronavirüs nedeniyle ertelenen binlerce düğün normalleşmeyle birlikte yapılacak. Düğün planlarını askıya alan çiftlerin harekete geçmesiyle birlikte yüzlerce sektörde canlılık yaşanacak. Söz konusu düğünlerle birlikte 30 milyar liralık bir ekonominin dönmesi bekleniyor.
Bu yaz sezonu düğünlerle doludizgin geçecek. Evlilik hazırlığı yapan gençler, normalleşmeyle birlikte harekete geçti. Düğün hareketliliği başladı. Her yıl ortalama 600 bin çift dünya evine girerken, kısıtlamalarda ertelenen düğünlerin de eklenmesiyle bu yıl yaklaşık 800 bin kişinin evlenmesi bekleniyor. Sektör yetkilileri, bu yıl 30 milyar liralık bir düğün ekonomisi bekliyor.
ALIŞVERİŞE YANSIDI
Normalleşmeyle nikah ve düğün salonlarında evlilik sıraları oluşurken; hareketlilik e-ticaret ve mağazalarda da gösterdi. Evlenecek çiftler, kuracakları yeni yuvaları için birçok sektöre can suyu olacak. Gelinlik ve damatlık dışında hazır giyimden çiçeğe, şekerden kuyuma, mobilyadan halıya, beyaz eşyadan zücaciyeye, pırlantadan gelinliğe kadar yüzlerce sektör hareketlendi. Bu kapsamda mobilya ve beyaz eşyada yüzde 40, züccaciye, halı, pırlanta ve gelinlik satışlarında geçen yıla göre yüzde 50 oranında artış bekleniyor.
MEKANLAR DOLUYOR
Ertelenen talebin de etkisiyle çok güçlü bir hareketin başladığını belirten sektör oyuncuları, "Tam anlamıyla piyasa için nikah kerameti yaşanmaya başladı" diyor. Sektör yetkilileri, özellikle yaz dönemi için pek çok düğün mekanında yer kalmadığını, bir günde 2-3 düğün organizasyonu yapılmaya başlandığını ifade ediyor.
SEÇERKEN DİKKAT!
Gelinliğinizi çok erken seçerseniz muhtemelen sonrasında daha güzel bir gelinlik göreceksiniz. Çok geç seçerseniz de acele bir karar verip hata yapabilirsiniz. Üstelik gelinliğin tadilata gireceğini de unutmayın.
Gelinlik seçimine kalabalık gitmek herkes için çok eğlenceli olabilir ancak gelinin aklını da karıştırabilir. Herkesin seveceği bir gelinlik almak isteyen gelin, yüksek ihtimal sevdiği gelinliği almayacak, kararsız kalacak ve prova günü hüsranla sonuçlanacaktır.
Hayalinizdeki gelinliği bulduğunuzda etiketine bir göz atmak isteyebilirsiniz. Eğer bütçenizi aşan bir gelinlik denediyseniz, o gelinliğe sahip olamayacağınız için aklınız hep onda kalabilir ve diğer hiçbir gelinlik size keyif vermeyebilir. Bu nedenle asla bütçenizi aşan gelinlik denemeyin ve denemeden önce etiketine bakmayı ihmal etmeyin.
Gelinlik her ne kadar temel olsa da tacı, duvağı, çiçeği ve ayakkabılarını da unutmamak gerekir. Eğer yadigar bir aksesuar takacaksanız, gelinliğinizi de ona göre seçmelisiniz.
Aklınızda prenses model bir gelinlik olabilir. Ancak provada bu modelin haricindekilere de bir şans vermelisiniz. Kim bilir belki de hayalinizdeki gelinlik bir deniz kızı modelidir. Denemeden anlayamazsınız...
Kır düğünü, salon düğünü ya da plaj düğünü... Mekana uygun bir gelinlik seçmeniz, düğün günü eğlencenizin bölünmesine engel olur. Örneğin; plaj düğününde uçuş uçuş gelinlikler rahat etmenizi sağlar. Kabarık ve ağır gelinlikle kumda yürümeniz biraz zor olabilir.
Çok fazla deneme yapmak, aradığınız gelinliği bulmanızı zorlaştırır. Bir gelinliği beğendiğinizde kendinizden şüphe etmeye başlamadan önce satın alın.
800 BİN ÇİFT EVET DİYECEK
Bu yıl 800 bin çiftin dünya evine girmesi bekleniyor. Çiftleri hem düğün hem de ev alışverişi heyecanı sardı. Bu süreci iyi yönetmek için planlı hareket etmenin önemli olduğu belirtiliyor.
MODA DEĞİŞTİ
Pandemi, gelinlik modasını da etkiledi. Tasarımcı Sevgi Taşdan, "Bu senenin modası ve mottosu rahatlık. 2021 sezonunda gelinler, istediğimiz o eski düğünleri yapamadığımız için, daha sade modelleri tercih etmeye başladı. Helen tarzı çok tercih ediliyor. Gelinliklerin aksesuarı dantel ve tül. Artık beyazdan daha çok kırık beyaz, kahve gelinlikler de var" dedi.
EVLİLİK LİSTESİ HAZIR
Normalleşmeyle birlikte hafta sonu kısıtlamalarının kalkması ve düğün sezonunun gelmesiyle beyaz eşya ile mobilyaya talep arttı. Özellikle düğün sezonunun etkisiyle talebin arttığını söyleyen beyaz eşya ve mobilyacılar, hareketlilikten memnun. Mobilyacılar, kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğin başladığını söyleyerek, "Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte talep arttı. Pandeminin bitmesiyle daha çok talebin olacağını düşünüyoruz. Evlenecek çiftler ortalama 20-30 bin liraya mobilya takımını alabilir" ifadelerini kullandı. Beyaz eşyacılar da kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğin başladığını kaydederek, "Çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi ortalama 7 bin lira civarından başlıyor. Tabii marka ve fonksiyonel olarak gelen talebe göre fiyatlar değişiyor" şeklinde konuştu.
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