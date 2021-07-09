30 milyarlık düğün ekonomisi: 800 bin çift bu yıl yuva kuracak

Gelinlik her ne kadar temel olsa da tacı, duvağı, çiçeği ve ayakkabılarını da unutmamak gerekir. Eğer yadigar bir aksesuar takacaksanız, gelinliğinizi de ona göre seçmelisiniz.

Aklınızda prenses model bir gelinlik olabilir. Ancak provada bu modelin haricindekilere de bir şans vermelisiniz. Kim bilir belki de hayalinizdeki gelinlik bir deniz kızı modelidir. Denemeden anlayamazsınız...

Kır düğünü, salon düğünü ya da plaj düğünü... Mekana uygun bir gelinlik seçmeniz, düğün günü eğlencenizin bölünmesine engel olur. Örneğin; plaj düğününde uçuş uçuş gelinlikler rahat etmenizi sağlar. Kabarık ve ağır gelinlikle kumda yürümeniz biraz zor olabilir.

Çok fazla deneme yapmak, aradığınız gelinliği bulmanızı zorlaştırır. Bir gelinliği beğendiğinizde kendinizden şüphe etmeye başlamadan önce satın alın.

800 BİN ÇİFT EVET DİYECEK

Bu yıl 800 bin çiftin dünya evine girmesi bekleniyor. Çiftleri hem düğün hem de ev alışverişi heyecanı sardı. Bu süreci iyi yönetmek için planlı hareket etmenin önemli olduğu belirtiliyor.