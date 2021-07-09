Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs nedeniyle maddi sorun yaşayan vatandaşlara pandemi desteği hükümet tarafından sağlandı. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulana biliyor. Kurban Bayramı'nda pandemi destek ödemesinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardım paraları PTT üzerinden ulaştırılmaya devam ediliyor. E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti.