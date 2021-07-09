Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı?
Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ödenen 1100 TL destek ödemesinin hesaplara yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde uzun süredir maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara hükümet tarafından 1100 TL nakti yardım desteği sağlandı. İşte, Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı?
Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs nedeniyle maddi sorun yaşayan vatandaşlara pandemi desteği hükümet tarafından sağlandı. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulana biliyor. Kurban Bayramı'nda pandemi destek ödemesinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardım paraları PTT üzerinden ulaştırılmaya devam ediliyor. E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti.
Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ediyor. E-Devlet'ten yapılan işlemlerde hem başvuru hem de yapılan başvuruları takip etme imkanı mevcut. Ayrıca sonuç sorgulama ekranı ile de T.C kimlik numarası ile işlemler yapılabiliyor.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık.
Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
1100 TL'LİK SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sosyal yardımlaşma başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında yine e-devlet sayfasından "Başvurular Listesi" ekranına tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucunuzu öğrenebileceksiniz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı?
- İŞKUR ile Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman sona erecek? E-devlet sorgulama ekranı...
- Aşure ayı ne zaman 2021? Aşure ayı bu sene hangi ay olacak? En güzel aşure tarifi...
- EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...
- Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...
- Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...
- Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı? 11 gün mü?
- Satan bin pişman, fiyatlar arşa çıkıyor! İkinci el araba için tarih verildi! Beklenenden daha çok...
- Bankalar ateş aldı! Faizler tırmanışa geçti! 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL olacak?
- 2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Bu sene çay budama paraları hangi tarihte yatar?
- e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı...
- Bakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?