09 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı?

Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.07.2021
ABONE OL
Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı?

Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ödenen 1100 TL destek ödemesinin hesaplara yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde uzun süredir maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara hükümet tarafından 1100 TL nakti yardım desteği sağlandı. İşte, Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı?

Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs nedeniyle maddi sorun yaşayan vatandaşlara pandemi desteği hükümet tarafından sağlandı. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulana biliyor. Kurban Bayramı'nda pandemi destek ödemesinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardım paraları PTT üzerinden ulaştırılmaya devam ediliyor. E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti.

Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ediyor. E-Devlet'ten yapılan işlemlerde hem başvuru hem de yapılan başvuruları takip etme imkanı mevcut. Ayrıca sonuç sorgulama ekranı ile de T.C kimlik numarası ile işlemler yapılabiliyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR?

Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık.

Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

1100 TL'LİK SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal yardımlaşma başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında yine e-devlet sayfasından "Başvurular Listesi" ekranına tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucunuzu öğrenebileceksiniz

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA