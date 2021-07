Korsan taksi sınırları aştı! Şehirler arası yolcu taşımaya başladılar

"İSTANBUL'DA 18 BİN TANE PLAKALI TAKSİ VARSA, BİR O KADAR DA KORSAN TAKSİ VAR"

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, "Bu korsan taksinin şehir içinden şehirler arasına evrilmesi aslında işsizliğinde bir göstergesi. İnsanlar iş arıyorlar belki ama çözümü bu değil. İş o kadar ayyuka çıktı ki bugün internet sitelerine bakıyorsunuz 'korsan taksi' diye şehirler arasında taşımacılık yapıyorlar. Bu kabul edilebilir bir durum değil, haksızlıktır, adaletsizliktir, ulaşım güvenliğinin yok sayılmasıdır" dedi. Yıldırım, "İçişleri Bakanlığı bu konuda denetimleri yapıyor, yaptırımlar var. Eğer hale insanlar bunu yapma cesaretini gösteriyorsa, yaptırımların yetersiz olduğu anlamına geliyor. Para cezası, aracın bağlanması, demek ki yeterli değil bu. Belki hapis cezası vermek lazım, bu iş çok boyutlu bir sorun haline gelmeye başladı. Birincisi kayıt dışı ekonomi; ulaşımdaki vergiler yok oluyor, devletin alması gereken KDV, ÖTV, gelir vergisi gibi vergileri yok sayıyorsunuz. Giderek de yaygınlaşıyor bu. Bodrum'a, özellikle tatil yörelerine, Fethiye'ye, Marmaris'e, belki memleketine giden insanlar adına paylaşımlı yolculuk diyorlar. Peki yolda araç kaza yaptı, bu kazada sakatlanan yolcular, ölen yolcular, bunların ailelerinin mağduriyetleri, bunların tazminatlarını kim ödeyecek, nasıl ödeyecek? Korsan taşımacılığın sigorta kapsamına alınması mümkün değil. Onun için bir an önce bu konuda ilgili kurumlar, denetimden sorumlu kurumlar, yaptırımları oluşturan kurumlar, STK'lar bir araya gelerek bu konuya çözüm bulması lazım. Her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Türkiye'de bir de bu işin terör tarafı var, insan kaçırma tarafı var, cinsel taciz olayı var, aklımıza gelebilecek her türlü sorunu beraberinden getiren bir olgudur korsan taşımacılık. İstanbul'da 18 bin tane plakalı taksi varsa, bir o kadar da korsan taksi var" dedi.

