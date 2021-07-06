Korsan taksilerde talep patlaması! Rezervasyonsuz yolcu almıyorlar

Emniyet'in bildirdiği verilerine göre, İstanbul'da 1 ayda 600 korsan araç bağlanıyor. Aynı zamanda araçlara 6.700 lira ceza veriliyor. Bu cezadan içindeki yolcu da payına düşeni alıyor.

''FİYATLARDA PAZARLIK YAPMAYIZ! REZERVASYON YAPTIRMALISINIZ''

İnternet üzerinden kısa bir araştırma yaptığınızda yüzlerce korsan taksi numarası bulabiliyorsunuz. Bu numaralardan birkaçını müşteri gibi aradık. Kimine Çeşme'ye, kimine Fethiye'ye, kimine de Erzurum'a gitmek istediğimizi belirttik. Hepsinin yanıtı şu şekilde oldu:

"Türkiye'nin her yerine ulaşım sağlıyoruz" oldu. Fiyat pazarlığı yapmak isteyince, "Bayram öncesinde çok yoğunuz. Fiyatlarda pazarlık yapamayız. Hatta rezervasyon yaptırmalısınız."