Korsan taksilerde talep patlaması! Rezervasyonsuz yolcu almıyorlar
Türkiye'de şehir içinde sık sık karşılaşılan korsan araç kabusu şehirler arasında da yaygınlaşmaya başladı. Eskiden tatil beldelerinde sık sık rastlanan korsan taksiler şimdilerde şehirler arası yollara da sıçradı. Erzurum'dan İzmir'e, Samsun'dan Kars'a kadar pek çok ile yolcu taşıyan korsan taksiler otobüse ve uçağa rakip oluyor.
Emniyet'in bildirdiği verilerine göre, İstanbul'da 1 ayda 600 korsan araç bağlanıyor. Aynı zamanda araçlara 6.700 lira ceza veriliyor. Bu cezadan içindeki yolcu da payına düşeni alıyor.
''FİYATLARDA PAZARLIK YAPMAYIZ! REZERVASYON YAPTIRMALISINIZ''
İnternet üzerinden kısa bir araştırma yaptığınızda yüzlerce korsan taksi numarası bulabiliyorsunuz. Bu numaralardan birkaçını müşteri gibi aradık. Kimine Çeşme'ye, kimine Fethiye'ye, kimine de Erzurum'a gitmek istediğimizi belirttik. Hepsinin yanıtı şu şekilde oldu:
"Türkiye'nin her yerine ulaşım sağlıyoruz" oldu. Fiyat pazarlığı yapmak isteyince, "Bayram öncesinde çok yoğunuz. Fiyatlarda pazarlık yapamayız. Hatta rezervasyon yaptırmalısınız."
ÜCRET TARİFELERİ SABİT
Bir taksi durağını aradığımızda Bodrum-Çeşme'ye gitmek istediğimizi söyleyerek, fiyat istedik. Ülkenin her yanına hizmet sunduklarını hatta bilhassa kadın yolcular için kadın şoför temin edebileceklerini dile getirdi. İstanbul-Bodrum için 2.000 TL, İstanbul-Kuşadası için ise 1.500 TL, İstanbul-Çeşme için 1.600 TL fiyat verdi. Temmuz ayında tatil beldelerine oldukça yoğun bir seyahat trafiğinin oluştuğunu belirten durak görevlisi, bayramdan önce rezervasyon yaptırmamızı tavsiye etti.
''IĞDIR'A BİLE GİDERİZ!''
GOP Korsan Taksi de ülkenin her yerine ulaşım sağladıklarına vurgu yaptı. "Geçen hafta Samsun'a aracım gitti. Iğdır'a dahi gideriz" ifadesini kullanan duraktaki görevli, olası bir emniyet kontrolünde nasıl konuşmamız gerektiği ile ilgili şu şekilde bilgi verdi: "Şehirlerarasında yandaki yolcuyu pek sormazlar ama sorarlarsa 'arkadaşız, tatile gidiyoruz' dersiniz. Bir sıkıntı olmaz."
TALEP PATLAMASI VAR
Korsan taksicilerin verdiği bilgiye göre, ücret kilometre üzerinden hesaplanıyor. Yakın mesafede müşteriden kilometrede 2.5 lira isteniyor. Uzak mesafede de bu rakam 2.40- 2.30 liraya iniyor. Korsan taksi hizmeti sağlayan duraklar bayram gibi özel günlerde de ücretleri sabit tutuyor. O günlerde talep arttığı için müşteriden kilometre başına 2.5 lira isteniyor. Bu sene uçak fiyatlarının yükselmesi ve salgın sebebiyle vatandaşların otobüslere talebinin azalması sebebiyle şehirler arası korsan taksilere talep patlamış halde.
''BİZ HER GÜN ARACI BAĞLASAK DA BUNLARIN SAYISI ASLA BİTMİYOR''
Emniyet görevlilerinin açıklamalarına göre, İstanbul'da ayda hemen hemen 600 korsan araç yakalanıyor. Şehir içi araçları bağlama yetkisinin emniyette olduğunu ifade eden görevliler, fakat şehirler arasında yalnızca ceza yazılabildiğini, aracın bağlanamadığını belirtiyor. Emniyet görevlileri, "Bugün vatandaşlar korsan taksiye internet üzerinden çok kolay ulaşabiliyor. Biz her gün aracı bağlasak da bunların sayısı asla bitmiyor. İnternetteki korsan siteler engellenmeli" diyor.
Korsan taşımacılıkla uğraşanlara 1.339 TL'den 6 bin 700 TL'ye kadar idari para cezası veriliyor. Aynı zamanda araç 2 ay bağlanıp, trafikten men ediliyor, şoförünün ehliyetine de 20 puan ceza yazılıyor. Korsan taksiyle yolculuk yapan vatandaşlara da 446 lira para cezası veriliyor. İstanbul Emniyeti'nin raporlarına göre hemen hemen 6 bin araç korsan taşımacılık yapıyor. Fakat tespit edilemeyenlerle beraber bu sayı 15-20 bini buluyor. Korsan taksicilik sebebiyle devletin senelik 250 milyon liraya yakın vergi kaybı olduğu değerlendiriliyor.
Günay Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Günay, yeteri kadar kontrol yapılamadığı için korsan araçların sayısının her gün arttığını dile getirdi. Günay, şu ifadeleri kullandı:
"5 bin TL maaş ve sigortayla şoför bulamıyoruz. Şoförler bize, 'Korsanla masraflar çıkınca günlük 500 TL kazanıyorum' diyor. Vergisi, sigortası yok. Biz kanunen 8 saati aşamıyoruz. Onlar 7/24 çalışıyor. Bu trafik kazası riskini artırıyor. İşimizi legal yaparak yanlış mı yapıyoruz?"
KORSAN ARAÇLARDA RİSK DAHA YÜKSEK
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, korsan taşımacılığın salgın sürecinde altın çağını yaşadığını ifade ederek, "İnsanlar korsan araca yöneldi. Ancak burada risk daha yüksek, farkından değiller. Bir kaza durumunda herhangi bir sigortaları yok. Bizim şoförlerimize sürekli korona testi yapılıyor. Ancak korsan şoförlere bir test yok" şeklinde konuştu. Korsan araç sayısının her sene arttığını belirten Yıldırım, bunun gelecek birkaç sene içinde oldukça büyük problemlere sebep olacağına işaret etti.
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