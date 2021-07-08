PTT'den kampanya! Kurban Bayramı'na özel indirim
EKONOMİ AA
PTT'nin özel gün ve haftalara ilişkin hazırladığı kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. PTT AŞ, Kurban Bayramı'na özel oluşturduğu kampanya kapsamında % 25 indirim yapılacak.
PTT AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel gün, haftalara ve şirketlere ilişkin hazırladığı kampanyalara bir yenisini ekledi.
Bu çevçevede firma müşterilere, Kurban Bayramı'na özel olarak 13-19 Temmuz tarihlerinde yurt içi varışlı APS Kurye ile posta kargosu gönderilerinde % 25 indirim uygulanacak.