PTT'den kampanya! Kurban Bayramı'na özel indirim

PTT AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel gün, haftalara ve şirketlere ilişkin hazırladığı kampanyalara bir yenisini ekledi.

Bu çevçevede firma müşterilere, Kurban Bayramı'na özel olarak 13-19 Temmuz tarihlerinde yurt içi varışlı APS Kurye ile posta kargosu gönderilerinde % 25 indirim uygulanacak.