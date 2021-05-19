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Haberler Galeri Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...

Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...

Pandemi döneminde devlet tarafındna yapılan yardımlar sürüyor. Kabine toplantısı sonrasında müjdeli haber geldi. Milyonlarca vatandaş bu yardımdan yararlanabilecek. En kapsamlı yardım ödemesi başlıyor. Başkan Erdoğan müjdeli haberi duyurmuştu. Başvuran vatandaşların hesabına 5.000 ve 3.000 liralık karşılıksız para desteği ödemesi yapılacak. Tek seferde hibe olarak verilecek yardım ödemeleri için başvuru şartları merak ediliyor. İşte, 3.000 ve 5.000 TL yardım ödemeleri başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 18:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 18:19
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Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...

Binlerce esnaf pandemi döneminde zorlu süreçten geçiyor. Devlet esnaf ve sanatkarların yanında olabilmek için yardım ödemelerini sürdürüyor. Son olarak Kabine toplantısı sonrasında müjdeli haber Başkan Erdoğan'dan geldi. 3.000 ve 5.000 TL hibe ödemeleri gruplara göre yapılacak. Tek sefer olarak yapılan hibe ödemelerinden kimler yararlanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tek seferde hesaplara en az 3.000 TL'nin hesaba yatması sonrasında esnafın bir nebzede olsa nefes alması amaçlanıyor. Devlet eliyle sağlanan destek ödemelerinden yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını sorguluyor.

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Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...

Esnafa verilecek 3-5 bin TL'lik hibe desteğinin ayrıntısı netleşiyor. Destekten vergi mükellefi simitçi, seyyar satıcı da yararlanacak. Ticaret Bakanlığı hemen hemen her kesimden esnafın yararlanacağı destekle ilgili uygulama esaslarını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

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Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği hibe desteğinin ayrıntıları netleşiyor. Ticaret Bakanlığı hemen hemen her kesimden esnafın yararlanacağı destekle ilgili uygulama esaslarını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

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Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...

Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki ayrı meslek grubuna göre ödeme yapılacak. Hibe desteğinden basit usule tabi olan simitçi, midyeci, meyve-sebze tezgâhı kuran bütün seyyar satıcılar da yararlanacak.

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Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...

BANKA HESABINA YATIRILACAK

Destekler banka hesabına yatacak. Sadece bir işyeri için hibe desteğinden yararlanılacak. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda yapılacak. Kayıtlı olmayanlar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Kabul edilmeyen başvurular için 10 gün içinde itiraz edilebilecek.