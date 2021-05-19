HaberlerGaleriVe son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...
Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...
Pandemi döneminde devlet tarafındna yapılan yardımlar sürüyor. Kabine toplantısı sonrasında müjdeli haber geldi. Milyonlarca vatandaş bu yardımdan yararlanabilecek. En kapsamlı yardım ödemesi başlıyor. Başkan Erdoğan müjdeli haberi duyurmuştu. Başvuran vatandaşların hesabına 5.000 ve 3.000 liralık karşılıksız para desteği ödemesi yapılacak. Tek seferde hibe olarak verilecek yardım ödemeleri için başvuru şartları merak ediliyor. İşte, 3.000 ve 5.000 TL yardım ödemeleri başvuru detayları...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 18:19Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 18:19