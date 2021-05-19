Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...

Binlerce esnaf pandemi döneminde zorlu süreçten geçiyor. Devlet esnaf ve sanatkarların yanında olabilmek için yardım ödemelerini sürdürüyor. Son olarak Kabine toplantısı sonrasında müjdeli haber Başkan Erdoğan'dan geldi. 3.000 ve 5.000 TL hibe ödemeleri gruplara göre yapılacak. Tek sefer olarak yapılan hibe ödemelerinden kimler yararlanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tek seferde hesaplara en az 3.000 TL'nin hesaba yatması sonrasında esnafın bir nebzede olsa nefes alması amaçlanıyor. Devlet eliyle sağlanan destek ödemelerinden yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını sorguluyor.