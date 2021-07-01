01 Temmuz 2021, Perşembe
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PTT hesabına anında yatıyor! 20 bin liraya kadar ödeme imkanı! Kredi çekeceklere müjde...
Kredi çekeceklere güzel haber. 20 bin liraya kadar nakit para kullanılması mümkün. Paralar 45 dakika içerisinde vatandaşların PTT hesaplarına yatırılıyor. Kredi başvuruları KORBİS üzerinden alınıyor. Pandemi döneminde sunulan kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdiklerini belirtti. Kredi fırsatı hakkında detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 01.07.2021 22:08
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