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PTT hesabına anında yatıyor! 20 bin liraya kadar ödeme imkanı! Kredi çekeceklere müjde...

Kredi çekeceklere güzel haber. 20 bin liraya kadar nakit para kullanılması mümkün. Paralar 45 dakika içerisinde vatandaşların PTT hesaplarına yatırılıyor. Kredi başvuruları KORBİS üzerinden alınıyor. Pandemi döneminde sunulan kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdiklerini belirtti. Kredi fırsatı hakkında detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 22:08
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PTT hesabına anında yatıyor! 20 bin liraya kadar ödeme imkanı! Kredi çekeceklere müjde...

PTT hesabına anında yatıyor. 20 bin liraya kadar ödeme imkanı. Kredi çekeceklere müjde. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz "Ortaklarımızın nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdik" dedi. Kredi fırsatından yararlanmak isteyenler detayları sorgulamaya başladı. Pandemi döneminde sunulan kredi fırsatları yakından takip ediliyor. İşte, 20 bin liraya kadar sunulan kredi fırsatının detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PTT hesabına anında yatıyor! 20 bin liraya kadar ödeme imkanı! Kredi çekeceklere müjde...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdiklerini belirterek, "Kredi talepleri Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak." dedi.

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PTT hesabına anında yatıyor! 20 bin liraya kadar ödeme imkanı! Kredi çekeceklere müjde...

Poyraz, Tarım Kredi olarak üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Yeni kredi ürünleri geliştirme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerine işaret eden Poyraz, "Her şey çiftçimiz için. Ortaklarımızın nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdik. Kredi talepleri KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak. Bu kapsamda yeni 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' uygulamamızı önemsiyoruz. diye konuştu.

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PTT hesabına anında yatıyor! 20 bin liraya kadar ödeme imkanı! Kredi çekeceklere müjde...

20 BİN LİRAYA KADAR KREDİ

Poyraz, ilk aşamada mobil onaylı nakit kredi limitinin 20 bin liraya kadar belirlenebileceğine dikkati çekerek, Ortak Kart projesinin bir aşaması olan "Mobil Onaylı Nakit Kredi" uygulamasının 1 Temmuz 2021 itibarıyla devreye alınacağını bildirdi.

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PTT hesabına anında yatıyor! 20 bin liraya kadar ödeme imkanı! Kredi çekeceklere müjde...

Kooperatif ortaklarına daha etkin ve verimli hizmet vermek, amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerine işaret eden Poyraz, "Teknolojideki değişim ve dönüşüm, hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda. Bundan bütün sektörler gibi tarım da etkileniyor.