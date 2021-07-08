08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Bilgin duyurdu! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da hesaplarda

Son dakika: Bakan Bilgin duyurdu! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Bakan Bilgin duyurdu! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da hesaplarda

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek.

Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA