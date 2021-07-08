Son dakika: Bakan Bilgin duyurdu! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da hesaplarda
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız" açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.
Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek.
Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.
Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) July 8, 2021
Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler.
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