Son dakika: Bakan Bilgin duyurdu! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da hesaplarda

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek.