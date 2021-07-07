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Akbank'tan son dakika açıklaması: ATM'ler yeniden hizmet vermeye başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Akbank'tan son dakika açıklaması: ATM'ler yeniden hizmet vermeye başladı

Son dakika haberi... Akbank'tan yapılan son dakika açıklamasında, ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Akbank'tan yapılan son dakika açıklamasında, ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

AKBANK'TA NELER YAŞANMIŞTI?

Akbank'ın sistemlerine dünden beri giriş sağlanamıyordu.

Banka twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" denilmişti.

AKBANK'TAN ÖNLEM AÇIKLAMASI

Akbank, iki günlük kesinti sebebiyle şu ana dek oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için şu önlemleri aldığını duyurdu:

-Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.
-Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.
-Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.
-Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

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