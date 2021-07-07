Akbank'ta ana sistem/bilgisayar çöktü! Müşteriler saatlerdir endişeyle bekliyor
Akbank müşterileri, bankanın ana sisteminin çökmesi sebebiyle saatlerdir işlem yapamıyor. ATM, pos cihazları, mobil ve internet bankacılığına ulaşılamıyor. Banka, web sitesinde yaptığı açıklamada sıkıntının merkez binalarındaki ana bilgisayardaki meydana gelen teknik arızadan kaynaklandığını bildirdi.
Akbank'ta yaşanan sıkıntının siber saldırı konusunda müşterileri endişeye düşürmüştü. Bankanın mobil uygulamasında 'oturum kapandı' hatası görünürken internet sitesinde de 'bu siteye ulaşılamıyor' hatası kullanıcıları şaşırttı. Saatlerdir hizmet alamayan kullanıcılar pos cihazları ve ATM'lerde de aynı sorunla karşılaştı.
FAİZSİZ OLARAK ERTELENDİ
Bankadan yapılan resmi açıklamada aksamaların merkezde bulunan ana bilgisayarda oluşan teknik sorundan kaynaklandığı belirtildi. Banka teknik sıkıntıdan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; ekstre ödemesi 6 Temmuz tarihinde olan kredi kartları ve faiz ödemesi olan müşterilerinin son ödeme tarihini bir gün ertelendiğini duyurdu.
Ayrıca ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyeceğini, işleyen faizin geri ödeneceğini bildirdi. Müşterilere ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacağı vurgulandı.
AKBANK'TAN AÇIKLAMA
Bankanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"6 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir. Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.
Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır."
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