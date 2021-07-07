Akbank'ta ana sistem/bilgisayar çöktü! Müşteriler saatlerdir endişeyle bekliyor

AKBANK'TAN AÇIKLAMA



Bankanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"6 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir. Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.