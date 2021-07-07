Türkiye'den Afrika atağı! Yatırımların değeri 6 milyar dolara ulaştı "Türkiye'nin önerilerini dikkatle takip ediyoruz"

DOĞRUDAN SEFERLER BAŞLAYACAK

Dönmez, Türk Hava Yollarının Angola'ya yolcu ve kargo seferi düzenlemesine imkan tanıyacak Hava Ulaştırma Anlaşmasının da bu ay içerisinde imzalanacağını ifade ederek, "Doğrudan seferlerin başlamasıyla Türkiye-Angola ticaret ve yatırım ilişkilerinin önemli bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Benzer şekilde, iki ülke gündeminde olup da henüz imzalanmamış KOBİ'ler, savunma sanayi, eğitim, gençlik ve spor gibi birçok alandaki iş birliği anlaşmalarının da bir an önce imzalanarak yürürlüğe girmesi hususunda KEK toplantısında mutabık kaldık. Ayrıca standardizasyon, kalibrasyon, uygunluk değerlendirme, tarım, balıkçılık, denizcilik alanlarındaki anlaşmaları da önümüzdeki dönem için planlıyoruz." ifadelerini kullandı.