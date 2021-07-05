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Araştırma görevlisi zamlı maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşları güncel tablo...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021
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Araştırma görevlisi zamlı maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşları güncel tablo...

Araştırma görevlisi zamlı maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş enflasyon ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor, TUİK verilerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Çıkan orana göre pek çok meslek, memur ve memur emeklisi olmak üzere milyonlarca kişi zamlı olarak Temmuz maaşlarını alacak. İşte, Araştırma görevlisi zamlı maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşları güncel tablo...

Araştırma görevlisi zamlı maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşları güncel tablo araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş enflasyon ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor, TUİK verilerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran enflasyon oranlarını duyurdu mu? 2021 Temmuz enflasyon zammı ile araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar? Çıkan orana göre pek çok meslek, memur ve memur emeklisi olmak üzere milyonlarca kişi zamlı olarak Temmuz maaşlarını alacak.

2021 TEMMUZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ZAMMI NE KADAR?

Mevcut maaş 7.596 TL iken 413,982 TL zam ile birlikte 8009,982 TL oldu.

2021 TEMMUZ AYI TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile haberleşme, %7,05 ile giyim ve ayakkabı ve %10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,29 ile ulaştırma, %25,69 ile ev eşyası ve %19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,35 ile haberleşme, %0,80 ile sağlık ve %0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,50 ile ev eşyası, %4,46 ile eğlence ve kültür ve %3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

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