Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Uzatılacak mı?
Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu. Ödenekten yararlananlar kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İşte, Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Uzatılacak mı?
Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde birçok vatandaş kısa çalışma ödeneğinden yararlanmıştı. Normalleşme takviminin devreye alınmasının ardından kısa çalışma ödeneğinin son durumu merak ediliyor. İşte, Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN AÇIKLADI...
Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yapılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.
KÇÖ BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Henüz uzatıldığına dair resmi açıklama yapılmadı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" veya "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler" olarak bildirilir.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
İŞVEREN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN YIL SONUNA KADAR DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR
Kovid-19 salgını sürecinde işi, işçiyi ve işvereni korumak amacıyla şartlar esnetilerek 2020'nin Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran itibarıyla sona erecek.
İşverenler, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebini yineledi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının ilk gününden itibaren önce çalışanların sağlığını korumayı ardından da istikrar ve istihdamı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Akkol, sosyal diyalog ve ortak akılla tüm kesimlere yarar sağlayacak çözümleri kısa sürede üretip hayata geçirmek için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.
Devletin de salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için birçok alanda yardım, destek ve uygulamaları hayata geçirdiğine değinen Akkol, salgının başından beri verilen tüm destekler için yetkililere teşekkür etti.
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