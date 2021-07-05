Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Uzatılacak mı?

Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde birçok vatandaş kısa çalışma ödeneğinden yararlanmıştı. Normalleşme takviminin devreye alınmasının ardından kısa çalışma ödeneğinin son durumu merak ediliyor. İşte, Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN AÇIKLADI...

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yapılacağını duyurdu.