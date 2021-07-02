Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan flaş büyüme mesajı! OECD raporuna dikkat çekti
Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık. OECD'nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanma gösterecek ekonomilerden görülüyor." dedi. Bakan Varank, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık. OECD'nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanma gösterecek ekonomilerden görülüyor." dedi.
Varank, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER NELER?
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomide yılın ikinci yarısına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan yılın ikinci yarısında çift haneli büyüme beklediklerini belirtirken, yılın ilk yarısına ilişkin görünümün güçlü iktisadi faaliyetlere işaret ettiğini ifade etti.
PEK ÇOK ÜLKEDE BÜTÇE AÇIKLARI REKOR KIRDI
Küresel ekonomi geçen yıl 2. Dünya savaşı sonrası dönemin en şiddetli daralmalarından birine şahit oldu. Hem toplumların hem de ekonomilerin sağlığı pandemiden ciddi yara aldı.
Geldiğimiz noktada gelişmiş ülke merkez bankaları tarafından piyasaya olağanüstü miktarlarda likidite verildiğini biliyoruz. Pek çok ülkede bütçe açıkları borçluluk oranları rekor seviyeye ulaşmış durumda. Çok ciddi istihdam kayıpları yaşandı. Tarım ve sanayi emtialarında rekor seviyelerde yükselişler söz konusu. Bu durum kendini enflasyon tehdidi olarak ortaya koyuyor.
FON AKIMLARI DOĞRUDAN ETKİLENİYOR
Yurt dışından gelen her yeni veri ya da yapılan bir açıklama piyasalarda oynaklığın artmasına sebep olabiliyor. Bu oynaklıklar da yabancı yatırımcıların bizim gibi ülkelere olan fon akımlarını doğrudan etkiliyor. Küresel üretim tarafında belli sektörlerde arz problemi olsa da salgın öncesi seviyelerin aşıldığını görüyoruz.
TÜRKİYE CİDDİ POTANSİYELE SAHİP
Aşının hız kazanması global ekonominin toparlamasını desteklese de yeni varyantlara ilişkin gelişmeler tereddütleri artırıyor. Bu salgın küresel ekonomide biz dizi yapısal dönüşüme hız kazandırdı. Dijitalleşme yeşil dönüşüm ve değer zincirlerinin yeniden şekillenmesi önümüzdeki dönemin önemli gündem maddeleri olmaya aday. Bu konularda proaktif davranıp sonuç odaklı politikalar uygulayan ülkeler rekabet güçlerini kalıcı bir şekilde artıracaklar. İşte bu noktada Türkiye çok ciddi bir potansiyele sahip.
ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLİYORUZ
Salgın dönemini başarıyla yönettik. Sağlık alanındaki politikalara ek olarak ekonomik politikalarda da kritik adımlar attık. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan toparlanma eğilimi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Makine teçhizat yatırımlarındaki artış yatırım iştahının güçlü olduğunu gösteriyor. Yılın ikinci çeyreğinde güçlü baz etkisiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz.
ÖNEMLİ OLAN GÜVENİN KALICI OLMASI
Elbette sorunlar var, sevindirici olan husus sanayicilerin yeni yatırım yapmak istemesi ve mevcut iş ve pazarlarını daha da büyütmenin peşinde koşması. Bana iletilen taleplerin büyük çoğunluğu ya OSB'lerin genişletilmesi ya da yeni yatırım yerleri tahsis edilmesi yönünde. Burada önemli olan güvenin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi.
Yılın ilk yarısına ilişkin görünüm güçlü bir iktisadi faaliyete işaret ediyor. Dolayısıyla yıl sonu büyümesinin hedeflediğimiz oranın üzerinde gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Aşılanmada da ciddi bir ivme söz konusu. Bu gelişmenin de hizmetler sektörü ve istihdamı olumlu etkilemesini bekliyoruz.
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