Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan flaş büyüme mesajı! OECD raporuna dikkat çekti

ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLİYORUZ

Salgın dönemini başarıyla yönettik. Sağlık alanındaki politikalara ek olarak ekonomik politikalarda da kritik adımlar attık. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan toparlanma eğilimi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Makine teçhizat yatırımlarındaki artış yatırım iştahının güçlü olduğunu gösteriyor. Yılın ikinci çeyreğinde güçlü baz etkisiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz.

ÖNEMLİ OLAN GÜVENİN KALICI OLMASI

Elbette sorunlar var, sevindirici olan husus sanayicilerin yeni yatırım yapmak istemesi ve mevcut iş ve pazarlarını daha da büyütmenin peşinde koşması. Bana iletilen taleplerin büyük çoğunluğu ya OSB'lerin genişletilmesi ya da yeni yatırım yerleri tahsis edilmesi yönünde. Burada önemli olan güvenin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi.

Yılın ilk yarısına ilişkin görünüm güçlü bir iktisadi faaliyete işaret ediyor. Dolayısıyla yıl sonu büyümesinin hedeflediğimiz oranın üzerinde gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Aşılanmada da ciddi bir ivme söz konusu. Bu gelişmenin de hizmetler sektörü ve istihdamı olumlu etkilemesini bekliyoruz.