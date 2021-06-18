18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: JP Morgan aşı sonrası Türkiye büyüme tahminini güncelledi

Son dakika haberine göre , aşılamanın hızlanmasıyla beraber için 2021 büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi ve 6,1'den yüzde 6,8'e çıkardı.Öte yandan ’nın faiz kararının beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini ve iletişimde de bir değişiklik olmadığını belirten JP Morgan, kendi tahminleri doğrultusunda enflasyondaki düşüşün ayı gibi gerçekleşeceğini söyledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: JP Morgan aşı sonrası Türkiye büyüme tahminini güncelledi

, yayımladığı bir araştırma raporunda aşılama çalışmalarıyla birlikte için büyüme tahminini yukarı yönlü güncellediğini belirtti.

Kredi büyümesindeki yavaşlama ve yüksek faiz oranlarına rağmen artan aşılama hızının güncellemede etkili olduğunu belirten JP Morgan ekonomistleri, Türkiye için 2021 büyüme tahmininlerini yüzde 6,1'den 6,8'e güncellediklerini ifade etti.

Güncellemenin büyük oranda kuvvetli iç talebi göz önünde bulundurarak yapıldığını belirten JP Morgan, sıkı para politikası için ihtiyacın artarak devam ettiğini söyledi.

'nın faiz kararının beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini ve iletişimde de bir değişiklik olmadığını belirten banka, kendi tahminleri doğrultusunda enflasyondaki düşüşün ayı gibi gerçekleşeceğini söyledi. JP Morgan, bunun 'nin faizleri yıl sonuna kadar sabit tutacağına işaret ettiğini belirtti.

TCMB'nin görece şahin tutumunun umut verici olduğunu belirten banka, Nisan ve Mayıs'ta beklentilerin altında gelen enflasyonun geçici olduğunu ve enflasyonu etkileyen temel faktörlerin sürdüğünü vurguladı.

İlk faiz indiriminin 100 baz puan ile ayında gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen banka, erken bir gevşemenin halihazırda zayıf olan politika kredibilitesine zarar verebileceğini söyledi.

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