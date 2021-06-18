Son dakika: JP Morgan aşı sonrası Türkiye büyüme tahminini güncelledi
Son dakika haberine göre JP Morgan, aşılamanın hızlanmasıyla beraber Türkiye için 2021 büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi ve 6,1'den yüzde 6,8'e çıkardı.Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini ve iletişimde de bir değişiklik olmadığını belirten JP Morgan, kendi tahminleri doğrultusunda enflasyondaki düşüşün Kasım ayı gibi gerçekleşeceğini söyledi.
Kredi büyümesindeki yavaşlama ve yüksek faiz oranlarına rağmen artan aşılama hızının güncellemede etkili olduğunu belirten JP Morgan ekonomistleri, Türkiye için 2021 büyüme tahmininlerini yüzde 6,1'den 6,8'e güncellediklerini ifade etti.
Güncellemenin büyük oranda kuvvetli iç talebi göz önünde bulundurarak yapıldığını belirten JP Morgan, sıkı para politikası için ihtiyacın artarak devam ettiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini ve iletişimde de bir değişiklik olmadığını belirten banka, kendi tahminleri doğrultusunda enflasyondaki düşüşün Kasım ayı gibi gerçekleşeceğini söyledi. JP Morgan, bunun TCMB'nin faizleri yıl sonuna kadar sabit tutacağına işaret ettiğini belirtti.
TCMB'nin görece şahin tutumunun umut verici olduğunu belirten banka, Nisan ve Mayıs'ta beklentilerin altında gelen enflasyonun geçici olduğunu ve enflasyonu etkileyen temel faktörlerin sürdüğünü vurguladı.
İlk faiz indiriminin 100 baz puan ile Eylül ayında gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen banka, erken bir gevşemenin halihazırda zayıf olan politika kredibilitesine zarar verebileceğini söyledi.
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