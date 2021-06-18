Son dakika: JP Morgan aşı sonrası Türkiye büyüme tahminini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini ve iletişimde de bir değişiklik olmadığını belirten banka, kendi tahminleri doğrultusunda enflasyondaki düşüşün Kasım ayı gibi gerçekleşeceğini söyledi. JP Morgan, bunun TCMB'nin faizleri yıl sonuna kadar sabit tutacağına işaret ettiğini belirtti.