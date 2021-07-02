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Bakan duyurdu! Haziran ayında ihracat geçen yıla göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Bakan duyurdu! Haziran ayında ihracat geçen yıla göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi

Son dakika haberine göre... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da haziran ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Muş, "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık" dedi.

19,8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK 6 AYLIK DIŞ TİCARET HACMİ

Bakan Muş, "Gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına ulaşıldı" şeklinde konuştu.

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