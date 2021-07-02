Bakan duyurdu! Haziran ayında ihracat geçen yıla göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da haziran ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Muş, "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık" dedi.