Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı birinci çeyreğinde %7,0 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, GSYH 2021 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,0 arttı.

Gelen kritik verilerinden ardından A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Türkiye 2021 yılında da pandemiye rağmen tüm sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Türkiye'yi ciddi bir şekilde pozitif ayrıştırıyor. 2020 yılında en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu Türkiye. Çin ve arkasından biz geldik. Diğerlerinin hepsi çok ciddi bir şekilde daraldı." ifadelerini kullandı.