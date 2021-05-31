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Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü

Son dakika haberine göre... TÜİK, ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 oranında büyüme kaydetti. Rakamların açıklamasından sonra canlı yayınına katılan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, “Türkiye 2021 yılında da pandemiye rağmen tüm sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş, “Beklentimiz üzerinde büyüme gerçekleşti. Böyle giderse yine rekor bir yıla doğru gidiyoruz gibi duruyor.” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü

() birinci çeyreğinde %7,0 arttı. İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, GSYH 2021 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,0 arttı.

Gelen kritik verilerinden ardından A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Türkiye 2021 yılında da pandemiye rağmen tüm sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Türkiye'yi ciddi bir şekilde pozitif ayrıştırıyor. 2020 yılında en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu Türkiye. Çin ve arkasından biz geldik. Diğerlerinin hepsi çok ciddi bir şekilde daraldı." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında rakamları değerlendiren Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş, "Beklentimiz üzerinde büyüme gerçekleşti. Böyle giderse yine rekor bir yıla doğru gidiyoruz gibi duruyor." dedi.

BİLGİ VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %18,1 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5, hizmetler %5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı.

GSYH 2021 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 386 MİLYAR 347 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla bazında 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %7,4 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,4 arttı. nihai tüketim harcamaları %1,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %11,4 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %3,3 ARTARKEN İTHALATI %1,1 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,3 artarken ithalatı %1,1 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %16,0 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,0, net işletme artığı/karma gelir ise %39,1 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %35,5 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %39,0 iken bu oran 2021 yılında %35,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %41,9'dan %45,8'e arttı.

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