Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Yeni bir çağın kapısını aralıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ettiklerini belirterek, "Bürokrasinin azaltılması, mevzuatın daha yalın hale getirilmesi ve deniz ticaretinin kolaylaştırılması yönündeki çalışmalarımız bu kapsamda devam ediyor." dedi. Karaismailoğlu, denizyolu taşımacılığının hava yoluna göre 22 kat, karayoluna göre 7 kat, demiryolu taşımacılığına göre 3,5 kat daha ekonomik olduğunu belirterek, "Ayrıca çok büyük miktardaki yüklerin bir seferde ve güvenli olarak taşınması, deniz taşımacılığını diğer taşımacılık türlerine göre avantajlı hale getirmektedir. Ülkemizi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci büyük Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya çıkardık, hava yoluyla dünyada en çok destinasyona uçan ülke olduk. 2003 yılında Türk Sahipli Deniz Ticareti Filosu 8,9 milyon dedveyt ton ile dünyada 17. sırada yer alırken, Ocak 2021 itibariyle de 28,9 milyon dedveyt ton ile 15. sıraya yükseldi" şeklinde konuştu.

"DENİZCİLİK SEKTÖRÜ OLMAZSA OLMAZDIR"

Küresel salgınla birlikte denizciliğin öneminin tekrar anlaşıldığını aktaran Karaismailoğlu, salgın süresince uluslararası deniz taşımacılığında alınan önlemlere verdikleri desteklerden bahsetti. Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz doğrultusunda denizcilik sektörü olmazsa olmazdır. Bu nedenle, denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ediyoruz. Tabi ki sadece denizcilik sektörü ile sınırlandırmadığımız, ulaşımın her alanındaki yatırımlarla ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.