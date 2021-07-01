Günde 20 bin Rus turist iniyor! Akın ediyorlar

Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, haziran ayında Rusya uçuşlarının açılmasıyla Rus pazarının hemen kendini gösterdiğini belirterek, "Rus uçakları arka arkaya Antalya'ya inmeye başladı. Günde 19-20 bin arası Rus turist Antalya Havalimanı'na inmeye başladı." ifadesini kullandı.

Cornelia Grubu açıklamasında, Türkiye'de "turizmin kalesi" olarak kabul edilen Antalya ve özellikle en çok tercih edilen bölgelerden Belek bölgesinin, salgın sonrası tatil turizmi için hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, Antalya'nın turizmde en parlak yıllarını 2014'te yaşadığını, 2015'te Rusya'daki ekonomik kriz nedeniyle beklentinin altında bir dönem gerçekleştiğini, 2016'nın da yine Rusya ile ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle zor bir yıl olduğunu aktardı.

2017'nin kendileri için tam bir yenilenme dönemi olduğunu ve 2018'de toparlanmanın başladığını belirten Alkaya, "2019 ise 2014'ü çağrıştıran çok parlak bir yıldı. Rakamlarımız çok tatmin ediciydi. Dolayısıyla 2020'ye rekorları altüst edeceğimiz bir yıl olarak bakıyorduk. Gerçekten 2014'ü de geçeriz. '2020'de tarihin rekorlarını kırarız' diye düşünürken salgın yaşandı." ifadelerini kullandı.

Antalya'ya ilişkin turizm verilerine değinen Alkaya, şunları kaydetti:

"Mesela, 2018'in ocak ayında Antalya'ya 90 bin 835 turist gelmiş. 2019'da bu rakam 139 bin 307'ye çıkmış. Yani salgın yokken, ocak ayında rakamlar fırlamış ve bize 2020 için çok umut vermişti. Antalya genelinde Şubat 2018'de 101 bin turist varken, Şubat 2019'da bu rakam 152 bine çıkmış. Mart 2018'de 264 bin turist gelmiş, 2019'da her şeye rağmen 279 bine çıkmış. Nisan ayında 2018'de 687 binken, 2019'da 954 bine çıkmış. 2020 yılında ocak ayında bir hareketlenme, 250 bin civarında bir turist... Şubat ayında 200 bin civarında bir turist ama daha sonra pandeminin tüm dünyadaki süreci bize de yansıdı. 2020 yılının nisan ayında tamamen kapanma dönemine girdik."

"SADECE RUS PAZARI ANTALYA VE BELEK BÖLGESİ İÇİN YETERLİ OLMUYOR"

Rus uçuşlarının açılmasıyla Rusya pazarının açıldığını aktaran Alkaya, "Haziran ayında Rusya uçuşlarının açılmasıyla Rus pazarı hemen kendini gösterdi. Rus uçakları, arka arkaya Antalya'ya inmeye başladı. Günde 19-20 bin arası Rus turist Antalya Havalimanı'na inmeye başladı. Bunlar önemli rakamlar. Tabii sadece Rus pazarı Antalya ve Belek bölgesi için yeterli olmuyor. Beraberinde Ukrayna ve İngiltere pazarının da bu yıl aynı iyi performans göstermesi şart. Ruslar Antalya'yı çok özlemişler. Öncelikle başka bir destinasyona yönelmediler ve ısrarla Türkiye uçuşlarının açılmasını beklediler ve açılır açılmaz Antalya'ya gelmeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANLAR YÜZDE 100 SAĞLIK KOŞULLARIN OLUŞMASINI BEKLİYORLAR

Zafer Alkaya, Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarı hakkında ise şunları kaydetti:

"(Almanya) Hava ulaşımı baştan beri açıktı ama istediğimiz oranda Alman turist alamadık. Almanlar, pandemi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve yüzde 100 sağlık koşullarının oluşmasını bekliyorlar. Almanlar, bu süre içerisinde charter'larla Antalya'ya bu süre içerisinde geldi ama yeterli değildi. Zaten bizi tehlikeli ülke konumundan da çıkardılar. Oradan da turist almaya başladık. Diğer önemli bir pazar olan İngiltere ile ilgili soru işaretleri sürüyor. Amber listelerine girebilirsek şayet uçuşların başlayacağını düşünüyoruz. Ukrayna hiç bırakmadı bizi. En zor dönemlerde dahi gelmeye devam ettiler. Ukrayna pazarındaki problem, daha fiyat odaklı olmaları yönünde. Daha lüks otellere yönelimin düşük olması. İngiltere pazarının açılması şart. Özellikle, golf pazarı için İngiltere pazarı önemli. Belek bölgesinde oteller, 55-60 bin oyun noktasına gelmişlerdi. Golf turistini düşünürsek hem kişi başı harcama oranları hem de sayı olarak önemli rakamlar elde ediyorduk."

Dünya turizm pastasının, salgın nedeniyle büyük ölçüde daraldığını aktaran Alkaya, "Pastadan büyük pay alanlar da şimdi bu yüzden çok daha sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Küçülen pastadan pay almak isteyenler şimdi aldıkları tüm salgın önlemlerini misafir sayısına tahvil edebilmek adına mücadele veriyor. Türkiye için, özellikle Antalya ve Belek Bölgesi için Portekiz, İspanya gibi ülkelerde salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıları şimdi bir turizm başarısına çevirme zamanı." ifadelerini kullandı.