MSB'den son dakika açıklaması! 2.553 işçi alımı yapacak
Milli Savunma Bakanlığına (MSB) istihdam edilmek üzere 2 bin 553 açıktan işçi alınacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak. Açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi amacıyla 28 Temmuz'da noter huzurunda kura çekimi yapılacak.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığın iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alımı yapılacak.
2 bin 553 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuruda bulunabilecek.
Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.
Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak.
SINAVA GİRECEKLERİ BELİRLEMEK İÇİN KURA ÇEKİLECEK
Açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek.
Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi amacıyla 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste, MSB'nin internet sitesinden yayımlanacak.
Başvuruya ilişkin tüm detaylara "https://www.msb.gov.tr/Basin-ve-Yayin/Aciklamalar/mill-savunma-bakanligi-surekli-isci-alim-ilani-2862021" adresinden ulaşılabilecek.
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