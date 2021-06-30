Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Turizm önemli. Rusya'nın en son 22 Haziran itibarıyla uçuş sınırlamalarını kaldırılması isabetli karar oldu. Rus turistlerin de dört gözle beklediği karardı.Rus misafirlerimizi güvenli turizm konsepti çerçevesinde tesislerimiz hazır. Sayın Lavrov bizzat Antalya'da görmüş oldu. Sputnik aşısının 400 bin dozu Türkiye'ye geldi. Aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması konusu da görüşüldü. Güvenli turizm bakımından da işbirliğimizi devam ettirilmesi arzusundayız.

İkili ilişkilerimizde ciddi sorun görmüyoruz. Ticaretimizin önündeki engeller dahil varolan küçük sorunları çözme azmimiz var. Bugün Suriye, Libya, Afganistan'ı ele aldık. Karabağ yine bölgesel konularımızdan bir tanesiydi.

Bölgenin iki büyük ülkesi olarak işbirliğimiz somut sonuçlar doğuruyor. Birbirimize saygı d uyuyoruz. Karşılıklı güven içinde ilişkilerimizi önümüzdeki süreçte de devem edeceğiz.