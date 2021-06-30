Kanal İstanbul deprem fay hattı üzerine mi inşa edilecek? Ortaya atılan iddialar sonrası AK Parti'den yalanlama

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHINDA AKTİF FAY HATTI YOK

"Kanal İstanbul'la alakalı basında çıkan bazı asılsız iddialara da buradan cevap vermek istiyorum. Kanal İstanbul güzergahında herhangi bir aktif fay hattı bulunmamaktadır. Kanal İstanbul'un gerek kazı-dolgu hacmi, gerekse de su hacmi açısından hiçbir sismik harekete sebep olma durumu söz konusu değildir. MTA heyelan envanteri haritaları üzerinde yapılan çalışmalarda Kanal İstanbul güzergahında herhangi bir riskli tespit edilmemiştir. Kanal İstanbul güzergahına en yakın tarihi alanlar olan Bathenoa Antik Kenti ve Yarım Burgaz Mağaraları proje alanı dışında olup herhangi bir olumsuz etkileşim de söz konusu değildir. Ayrıca tüm meteorolojik çalışmalar yapılmış, kanal inşaatı tamamlandıktan sonra bölgede iklim değişikliğiyle ilgili bir durum söz konusu değildir."

Özsoy, AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen projeleri de anlattı.