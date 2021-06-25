Son dakika: Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarih verdi (Kanal İstanbul’un maliyeti ne?)

Daha geçen hafta iki balıkçı kardeşimiz köprü altında konteynır gemisi çarpması sonucu hayatını kaybettiler geçmişte yine çok ciddi kazalar var. Biz kaza olmaması için olağanüstü bir mücadele var burada. Marmara'da bekleyen gemilerin hareketini sağlamak için alternatif bir su yoluna ihtiyacımız var. Bekleyen gemilerin çevreye çok ciddi zararları var. Kanal İstanbul'da gemiler kontrollü geçecek. Boğaz'dan kontrollü geçmek çok zor. Ters akıntılar var. İstanbul Boğazı'nı kontrollü verme şansımız olacak bekleyen gemi azalacak. Rahat bir alternatif yol olacağı için bir rahatlama olacak.

İstatistiği biz gemi sayısı ve boyuta göre yapıyoruz. Ticaret hacimlerinin artışına göre de düzenliyoruz. Yıl yıl artacak bu. Şu an 12 milyar tonluk bir hareket var ve bu 25 milyar tona çıkacak. Bu geleceğin projesidir. Büyük Türkiye'nin büyük projelere hazırlıklı olması gerekiyor.