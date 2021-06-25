Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 25 Haziran Altın fiyatları ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatleriyle birlikte belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda haftalık bazda bakıldığında altın fiyatları yatırımcısına kazandırdı. Ons altındaki artış altın fiyatlarına olumlu yansıdı. İşte, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 25 Haziran Altın fiyatları ne kadar? Son Dakika Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2021

ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2021

GRAM ALTIN NE KADAR?

Hem ons fiyatlarına hem de içeride dolar/TL kuruna bağlı olan gram altın 25 Haziran 2021 Cuma günü 497,49 lira seviyelerinden işlem görüyor.