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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 25 Haziran Altın fiyatları ne kadar? Son Dakika Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2021

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 25 Haziran Altın fiyatları ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurttan ve dünyadan gelen gelişmelerden etkilen altın fiyatları son dönemdeki yükselişi nedeniyle yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda ons altın bin 900 seviyelerinin üzerine çıkmıştı. İşte, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 25 Haziran Altın fiyatları ne kadar? Son Dakika Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2021

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2021
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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 25 Haziran Altın fiyatları ne kadar? Son Dakika Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2021

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 25 Haziran Altın fiyatları ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatleriyle birlikte belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda haftalık bazda bakıldığında altın fiyatları yatırımcısına kazandırdı. Ons altındaki artış altın fiyatlarına olumlu yansıdı. İşte, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 25 Haziran Altın fiyatları ne kadar? Son Dakika Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2021

ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2021

GRAM ALTIN NE KADAR?

Hem ons fiyatlarına hem de içeride dolar/TL kuruna bağlı olan gram altın 25 Haziran 2021 Cuma günü 497,49 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 805 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 820 lirada konumlandı.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

25 Haziran 2021 Cuma günü Cumhuriyet altını 3 bin 213 liradan alınırken 3 bin 268 liradan da satışa sunuluyor. Satış fiyatında bir süre önce 3 bin lira barajını aşan Cumhuriyet altını son dönemdeki artışla birlikte buradaki konumunu da güçlendirmiş oldu.

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