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Haberler Galeri Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Tarihi projeye saatler kaldı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul raporu

Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Tarihi projeye saatler kaldı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul raporu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı Kanal İstanbul Raporu'na göre 75 milyar liraya mal olması beklenen proje, 70 bin kişiye istihdam sağlayacak, kanalı kullanacak firmalara da zaman ve ekonomik kazanç getirecek.

Giriş Tarihi: 25.06.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 14:35
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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Tarihi projeye saatler kaldı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul raporu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk defa 2011'de dile getirilen Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak Kanal İstanbul'la ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuoyunda merak edilen soru ve konularla ilgili 34 ayrı başlıktan oluşan rapor hazırladı.

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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Tarihi projeye saatler kaldı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul raporu

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, projeyle İstanbul'un küresel-bölgesel finans ve turizm merkezi olma kapasitesi artırılırken, çevresindeki sanayi kuşaklarının küresel üretim ve dağıtım sistemiyle bütünleşmesi kolaylaşacak.

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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Tarihi projeye saatler kaldı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul raporu

Raporda, Kanal İstanbul Projesi'nin amacına ilişkin, "Kanal İstanbul Projesi'nin amacı, İstanbul Boğazı'nın doğal ve kültürel yapısının uluslararası deniz taşımacılığının olumsuz etkisinden korunması, deniz trafiği güvenliğinin sağlanması, diğer taraftan zaman-mekan-maliyet bağlamında güvenli bir su yolu oluşturulmasıdır. İstanbul bağlamında, merkezine çevreyi koyduğumuz dünyaya örnek bir şehircilik projesi üretmek, oluşturulacak yeni şehir deprem rezerv alanıyla çevre ilçelerdeki sağlıksız konut stokunu tamamen bitirmektir. Turizm, finans ve hizmet sektörü odaklı olarak ulusal kalkınmaya ve ekonomimize katkı sağlamak ve istihdamı artırmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Tarihi projeye saatler kaldı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul raporu

Dünya deniz ticaretinde yapay kanallar ve stratejik rollerine değinilen raporda, projenin gerek küresel ekonomiden pay alabilme rekabetinde gerekse bölgesel siyasal stratejilerde söz sahibi olabilme açısından milli kalkınmaya katkı sağlayacak proje olarak değerlendirildiği belirtildi.

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Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Tarihi projeye saatler kaldı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul raporu

Raporda, günümüz inşaat yöntem ve teknolojisiyle kanal güzergah morfolojisi göz önünde bulundurulduğunda Kanal İstanbul Projesi'nin yaklaşık 50 kilometre uzunluğuyla Süveyş ve Panama kanallarına göre uygulanabilirliğinin daha kolay olacağı ifade edildi.