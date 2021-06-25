HaberlerGaleriKanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Tarihi projeye saatler kaldı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul raporu
Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak | Tarihi projeye saatler kaldı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul raporu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı Kanal İstanbul Raporu'na göre 75 milyar liraya mal olması beklenen proje, 70 bin kişiye istihdam sağlayacak, kanalı kullanacak firmalara da zaman ve ekonomik kazanç getirecek.
Giriş Tarihi: 25.06.2021 14:19Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 14:35