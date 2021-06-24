Ev kadınlarına müjdeli haber: Emeklilik fırsatı doğdu!





HANGİ SİGORTALILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?

Emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor.

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