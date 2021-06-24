Ev kadınlarına müjdeli haber: Emeklilik fırsatı doğdu!
Milyonlarca ev hanımı yakından ilgilendiren haber... Ev hanımlarının emeklilik imkanı bulunuyor. Bu imkan, isteğe bağlı sigorta ile mümkün olabiliyor. Ev kadınları ve primi eksik olan kişiler maaşa kavuşuyor. Peki, isteğe bağlı sigortaya nasıl başvurulur? İşte ev kadınların emeklilik yolunu açacak formülün detayları...
İşte yanıtları:
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
● Sigortalı çalışmayanlar,
● Ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
● Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
● 18 yaşını dolduranlar başvurabilir.
NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?
● İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekir.
● Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile başvuruları yeterli olur.
NE KADAR ÖDENİR?
İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.
HANGİ SİGORTALILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?
Emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor.
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