İŞKUR detayları duyurdu! 101.000 işçi alınacak
101 bin kişiye iş imkanı doğdu. Özel sektör, 101 bini aşkın personel alımı için düğmeye bastı. En çok beden işçisi, temizlik görevlisi, turizm elemanı aranıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor. İşte tüm ayrıntılar...
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
Şoför (yük taşıma) 1.379
Konfeksiyon işçisi 1.350
İmalat işçisi (makine ile) 1.018
Paketleme işçisi 988
Kasiyer 955
Elektrikçi 926
Bisküvi imalat işçisi 912
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