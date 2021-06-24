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İŞKUR detayları duyurdu! 101.000 işçi alınacak

101 bin kişiye iş imkanı doğdu. Özel sektör, 101 bini aşkın personel alımı için düğmeye bastı. En çok beden işçisi, temizlik görevlisi, turizm elemanı aranıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor. İşte tüm ayrıntılar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2021
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İŞKUR detayları duyurdu! 101.000 işçi alınacak
Kısıtlamaların 1 Temmuz'da kaldırılacağının duyurulmasıyla özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 101 bini aştı.



Yılbaşından bu yana 464 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 19 bin kişiyle beden işçiliği geliyor. Özel sektör; acilen 2 bin 778 temizlik görevlisi, 2 bin 478 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 381 satış danışmanı ve 2 bin 57 garson arıyor.



İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.




AÇIK İŞTE İLK 15

Beden işçisi 19.085

Temizlik görevlisi 2.778

Turizm ve otelcilik elemanı 2.478

Satış danışmanı 2.381

Garson (servis elemanı) 2.057

Makineci (dikiş) 2.040

Gazaltı (mig-mag) kaynakçısı 1.876

Ön muhasebeci 1.565




Şoför (yük taşıma) 1.379

Konfeksiyon işçisi 1.350

İmalat işçisi (makine ile) 1.018

Paketleme işçisi 988

Kasiyer 955

Elektrikçi 926

Bisküvi imalat işçisi 912

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