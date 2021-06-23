Emekli ikramiyesi için geri sayım: SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında kramiye alıyor. Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde veriliyor. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde bu yıl artış yaşşandı. Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiysi 1.100 TL olarak belirlendi. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı ikramiyesine çevrildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 ikinci ikramiye ödeme takvimi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.06.2021 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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