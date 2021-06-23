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Haberler Galeri Emekli ikramiyesi için geri sayım: SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Emekli ikramiyesi için geri sayım: SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında kramiye alıyor. Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde veriliyor. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde bu yıl artış yaşşandı. Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiysi 1.100 TL olarak belirlendi. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı ikramiyesine çevrildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 ikinci ikramiye ödeme takvimi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.06.2021 13:01
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Emekli ikramiyesi için geri sayım: SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Yaklaşık 13 milyon emekli ve vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen bayram ikramiyelerinin ikincisi için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılacak. Kurban Bayramı tarihi yaklaşırken gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ikramiyesi için geri sayım: SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin 12-19 Temmuz tarihleri arsında yatması bekleniyor. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

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Emekli ikramiyesi için geri sayım: SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

BAYRAMDAN ÖNCE VE SONRA EMEKLİ OLANLAR...

Kurban Bayramın'dan önce yeni emekli olanlar bu sene tek ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı'ndan sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.

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Emekli ikramiyesi için geri sayım: SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.

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Emekli ikramiyesi için geri sayım: SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.