22 Haziran 2021, Salı
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Emekli olmak isteyenlere müjde! Kazanç ayı kapıda! Borçlar, ihya, yapılandırma fırsatları...
Emekli olmak isteyenlere müjde... Kazanç ayı kapıda. Vatandaşların kamuya olan borçlarının faizlerinin silineceği, taksitlendirileceği yapılanma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Başvuru süreci 30 Ağustos'a kadar sürecek. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak. Ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmaları teşvik edilirken, düşük primle emeklilik şansı doğdu. İşte, yapılandırma hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 22.06.2021 20:45 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 20:45
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