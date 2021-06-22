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Emekli olmak isteyenlere müjde! Kazanç ayı kapıda! Borçlar, ihya, yapılandırma fırsatları...

Emekli olmak isteyenlere müjde... Kazanç ayı kapıda. Vatandaşların kamuya olan borçlarının faizlerinin silineceği, taksitlendirileceği yapılanma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Başvuru süreci 30 Ağustos'a kadar sürecek. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak. Ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmaları teşvik edilirken, düşük primle emeklilik şansı doğdu. İşte, yapılandırma hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2021 20:45 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 20:45
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Emekli olmak isteyenlere müjde! Kazanç ayı kapıda! Borçlar, ihya, yapılandırma fırsatları...

Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarının faizlerinin silineceği, taksitlendirileceği yapılanma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Başvuru süreci 30 Ağustos'a kadar sürecek. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak. Ev hanımları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Sigorta başlangıcı bulunmayan ev hanımları isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmaları teşvik edilirken, düşük primle emeklilik şansı doğdu. İşte, yapılandırma detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli olmak isteyenlere müjde! Kazanç ayı kapıda! Borçlar, ihya, yapılandırma fırsatları...

Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren "isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar" da yapılandırılıyor.

Hükümet, hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmalarını teşvik ediyor. Babasından dul aylığı alan kadınlara "ev sigortası" hakkı verilirken, bugüne kadar isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının sayısı 300 bini geçti. Bu kapsamda sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor.

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Emekli olmak isteyenlere müjde! Kazanç ayı kapıda! Borçlar, ihya, yapılandırma fırsatları...

Bu süre içinde primlerin yatırılmaması durumunda sigortalılık süresine sayılmayacak. Bu kapsamda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri için yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir.

Temmuzda başvuruda bulunanlar geçen yılın ağustos ayından sonraki, ağustosta başvuranlar da eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek. Borcun meydana geldiği tarihteki ana para tutarını enflasyon farkı ile peşin veya taksitle ödeme imkânı bulunuyor.

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Emekli olmak isteyenlere müjde! Kazanç ayı kapıda! Borçlar, ihya, yapılandırma fırsatları...

Peşin ödeyenlerin enflasyon farkı ile ortaya çıkan borcunun yüzde 90'ı silinecek. Üç yıla kadar taksitle ödemeyi seçenler de yılda yüzde 9 fark yatıracak. Bu kapsamda olup da yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin de 30 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Öte yandan yapılandırma yasası Bağ-Kur'lular için üç ayrı avantaj getiriyor. İsteyen borçlarını sildirip günlerini donduracak. İsteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olacak, isteyen de geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ihya edecek. İşte fırsatın ayrıntıları...

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Emekli olmak isteyenlere müjde! Kazanç ayı kapıda! Borçlar, ihya, yapılandırma fırsatları...

1) PRİMLER YAPILANDIRILIYOR:

Prim borcu olan Bağ-Kur'lular 31 Ağustos'a kadar başvurarak bunları yapılandırabilecek. Bu durumda gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek.

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre ilk taksit ödeme süresi içinde yani 31 Ekim'e kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek.

Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.